Будинок Сковороди вимагає повернути прокуратура до комунальної власності

Йдеться про будинок філософа Григорія Сковороди, що у селищі Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратурі.

Філософ жив у вказаному будинку у 80-х роках XVIII століття. Його площа – 1587 кв. м., вартість – понад 39 мільйонів гривень. Передачу об’єкта ініціювала Куп’янська окружна прокуратура.

“Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтвердив позицію прокуратури, визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради протиправною та зобов’язав її вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Рішення також залишено в силі судом апеляційної інстанції. Будинок було офіційно взято на облік як безхазяйне нерухоме майно. Проте досі територіальна громада не оформила право власності на пам’ятку, через що вона залишається поза охороною і поступово руйнується”, – наголосили правоохоронці.

В результаті дім не отримує належної охорони, а через відсутність ремонту та реставрації є ризик руйнування об’єкта. Крім того, зазначають у прокуратурі, безхазяйне майно несе загрозу і для мешканців громади – подібні будинки можуть стати осередками антисанітарії чи незаконного проживання.

“Оформлення права власності на пам’ятку надасть територіальній громаді шанс не лише зберегти історичний об’єкт, а й ефективно управляти ним. Заяву щодо передачі будинку у комунальну власність вже передано на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області. Без оформлення комунальної власності пам’ятка історії приречена на руйнування, а громада втрачає контроль над своїм культурним надбанням і ресурсами”, – додали у прокуратурі.