Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность
Речь идет о доме философа Григория Сковороды, который находится в поселке Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратуре.
Философ жил в указанном доме в 80-х годах XVIII века. Его площадь – 1587 кв. м., стоимость – более 39 миллионов гривен. Передачу объекта инициировала Купянская окружная прокуратура.
«Ранее Харьковский окружной административный суд подтвердил позицию прокуратуры, признал бездействие Великобурлукского поселкового совета противоправным и обязал его принять меры по признанию дома бесхозным имуществом. Решение также оставлено в силе апелляционной инстанции. Дом был официально взят на учет как бесхозное недвижимое имущество. Однако до сих пор территориальная громада не оформила право собственности на памятку, из-за чего оно остается вне охраны и постепенно разрушается», – акцентировали правоохранители.
В результате дом не получает должной охраны, а ввиду отсутствия ремонта и реставрации, есть риск разрушения объекта. Кроме того, отмечают в прокуратуре, бесхозяйственное имущество несет угрозу и для жителей громады – подобные здания могут стать очагами антисанитарии или незаконного проживания.
«Оформление права собственности на памятку предоставит территориальной громаде шанс не только сохранить исторический объект, но и эффективно управлять им. Заявление о передаче дома в коммунальную собственность уже передано на рассмотрение в Чугуевский городской суд Харьковской области. Без оформления коммунальной собственности памятник истории обречен на разрушение, а громада теряет контроль над своим культурным достоянием и ресурсами», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: Григорий сковорода, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет о доме философа Григория Сковороды, который находится в поселке Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратуре.".