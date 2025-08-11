Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность

Общество 11:55   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность

Речь идет о доме философа Григория Сковороды, который находится в поселке Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратуре.

Философ жил в указанном доме в 80-х годах XVIII века. Его площадь – 1587 кв. м., стоимость – более 39 миллионов гривен. Передачу объекта инициировала Купянская окружная прокуратура.

«Ранее Харьковский окружной административный суд подтвердил позицию прокуратуры, признал бездействие Великобурлукского поселкового совета противоправным и обязал его принять меры по признанию дома бесхозным имуществом. Решение также оставлено в силе апелляционной инстанции. Дом был официально взят на учет как бесхозное недвижимое имущество. Однако до сих пор территориальная громада не оформила право собственности на памятку, из-за чего оно остается вне охраны и постепенно разрушается», – акцентировали правоохранители.

В результате дом не получает должной охраны, а ввиду отсутствия ремонта и реставрации, есть риск разрушения объекта. Кроме того, отмечают в прокуратуре, бесхозяйственное имущество несет угрозу и для жителей громады – подобные здания могут стать очагами антисанитарии или незаконного проживания.

«Оформление права собственности на памятку предоставит территориальной громаде шанс не только сохранить исторический объект, но и эффективно управлять им. Заявление о передаче дома в коммунальную собственность уже передано на рассмотрение в Чугуевский городской суд Харьковской области. Без оформления коммунальной собственности памятник истории обречен на разрушение, а громада теряет контроль над своим культурным достоянием и ресурсами», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
11.08.2025, 11:14
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
11.08.2025, 07:35
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными
11.08.2025, 09:30
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
11.08.2025, 11:20
Одеяла на Харьковщине купили по завышенным ценам: кого подозревает полиция
Одеяла на Харьковщине купили по завышенным ценам: кого подозревает полиция
11.08.2025, 12:08

Новости по теме:

18:38
Синегубов посетил Сковородиновку накануне 300-летия Григория Сковороды
12:24
К юбилею философа. «Сковорода Експрес» будет ходить из Харькова в Ужгород
12:34
По факту разрушения музея Сковороды в Харьковской области начали досудебное расследование
15:24
Мурал Григорию Сковороде появится в центре Харькова
16:45
Харьковчан зовут в музей Сковороды на «Мистерии Купала с Григорием Сковородой»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет о доме философа Григория Сковороды, который находится в поселке Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратуре.".