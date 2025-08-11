Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность

Речь идет о доме философа Григория Сковороды, который находится в поселке Великий Бурлук, уточнили в облпрокуратуре.

Философ жил в указанном доме в 80-х годах XVIII века. Его площадь – 1587 кв. м., стоимость – более 39 миллионов гривен. Передачу объекта инициировала Купянская окружная прокуратура.

«Ранее Харьковский окружной административный суд подтвердил позицию прокуратуры, признал бездействие Великобурлукского поселкового совета противоправным и обязал его принять меры по признанию дома бесхозным имуществом. Решение также оставлено в силе апелляционной инстанции. Дом был официально взят на учет как бесхозное недвижимое имущество. Однако до сих пор территориальная громада не оформила право собственности на памятку, из-за чего оно остается вне охраны и постепенно разрушается», – акцентировали правоохранители.

В результате дом не получает должной охраны, а ввиду отсутствия ремонта и реставрации, есть риск разрушения объекта. Кроме того, отмечают в прокуратуре, бесхозяйственное имущество несет угрозу и для жителей громады – подобные здания могут стать очагами антисанитарии или незаконного проживания.

«Оформление права собственности на памятку предоставит территориальной громаде шанс не только сохранить исторический объект, но и эффективно управлять им. Заявление о передаче дома в коммунальную собственность уже передано на рассмотрение в Чугуевский городской суд Харьковской области. Без оформления коммунальной собственности памятник истории обречен на разрушение, а громада теряет контроль над своим культурным достоянием и ресурсами», – добавили в прокуратуре.