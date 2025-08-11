Одеяла на Харьковщине купили по завышенным ценам: кого подозревает полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно завладел бюджетными средствами.

Фигурант – директор одного из предприятий. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, он, злоупотребляя служебным положением, заключил договор с местными властями на поставки одеял для нужд громады.

«По результатам проведенной товароведческой экспертизы было установлено, что стоимость поставленных товаров была искусственно завышена», — отметили правоохранители.

В полиции установили, что размер ущерба, причиненного государству, составляет 200 тысяч гривен.

Так что фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Если вину докажут, мужчине грозит лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

