Одеяла на Харьковщине купили по завышенным ценам: кого подозревает полиция
Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно завладел бюджетными средствами.
Фигурант – директор одного из предприятий. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, он, злоупотребляя служебным положением, заключил договор с местными властями на поставки одеял для нужд громады.
«По результатам проведенной товароведческой экспертизы было установлено, что стоимость поставленных товаров была искусственно завышена», — отметили правоохранители.
В полиции установили, что размер ущерба, причиненного государству, составляет 200 тысяч гривен.
Так что фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Если вину докажут, мужчине грозит лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: Дом Сковороды требует вернуть прокуратура в коммунальную собственность
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: одеяло, подозрение, полиция, харьковщина, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Одеяла на Харьковщине купили по завышенным ценам: кого подозревает полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно завладел бюджетными средствами.".