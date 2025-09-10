Генштаб: 15 атак було на Харківщині за добу – де проривалася РФ

Вранці 10 вересня у Генштабі ЗСУ поінформували про бої, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони стримали вісім атак ворога біля Вовчанська.

А на Куп’янському – ворог штурмував позиції ЗСУ сім разів біля Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Степової Новоселівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: