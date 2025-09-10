Live
  • Ср 10.09.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.12
  • EUR 48.29

Генштаб: 15 атак было на Харьковщине за сутки – где прорывалась РФ

Украина 08:14   10.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 15 атак было на Харьковщине за сутки – где прорывалась РФ

Утром 10 сентября в Генштабе ВСУ проинформировали о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны сдержали восемь атак врага возле Волчанска.

А на Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ семь раз около Купянска, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10 сентября: пожары, бои, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10 сентября: пожары, бои, обстрелы
10.09.2025, 09:00
Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн
Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн
09.09.2025, 15:24
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
09.09.2025, 14:31
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
10.09.2025, 08:38
Путин хочет захватить или уничтожить Харьков как город-миллионник – Портников
Путин хочет захватить или уничтожить Харьков как город-миллионник – Портников
09.09.2025, 22:04
Четверо раненых, горели луга: как прошли сутки по данным Синегубова
Четверо раненых, горели луга: как прошли сутки по данным Синегубова
10.09.2025, 08:53

Новости по теме:

07:25
О продвижении в Купянске сообщают россияне – что говорят в ISW
08:09
На Харьковщине украинские бойцы отбили 14 атак РФ – утренняя сводка Генштаба
07:32
Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске
08:29
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 14 атак РФ – данные Генштаба
07:05
ISW: на севере от Харькова продвинулись россияне – что захватили

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Генштаб: 15 атак было на Харьковщине за сутки – где прорывалась РФ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 сентября в Генштабе ВСУ проинформировали о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.".