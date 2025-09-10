Генштаб: 15 атак было на Харьковщине за сутки – где прорывалась РФ
Утром 10 сентября в Генштабе ВСУ проинформировали о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны сдержали восемь атак врага возле Волчанска.
А на Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ семь раз около Купянска, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 08:14
