День роботи – 1000 гривень: мешканця Харківщини підозрюють у наркоторгівлі

Події 11:15   12.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що мешканця Харківської області підозрюють у розповсюдженні наркотиків, пишуть в облуправлінні Нацполіції.

За даними слідства, чоловік займався торгівлею наркотиками через інтернет протягом 2025 року. За розповсюдження закладок за день він міг отримувати 1000 гривень.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в помешканні 27-річного зловмисника. Поліцейські виявили та вилучили згортки з психотропною речовиною PVP, гранату та чорнові записи. Вилучене направлене на експертне дослідження”, – передають копи.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці готуються вручити чоловікові підозру.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
