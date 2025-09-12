День роботи – 1000 гривень: мешканця Харківщини підозрюють у наркоторгівлі
Про те, що мешканця Харківської області підозрюють у розповсюдженні наркотиків, пишуть в облуправлінні Нацполіції.
За даними слідства, чоловік займався торгівлею наркотиками через інтернет протягом 2025 року. За розповсюдження закладок за день він міг отримувати 1000 гривень.
“Правоохоронці провели санкціонований обшук в помешканні 27-річного зловмисника. Поліцейські виявили та вилучили згортки з психотропною речовиною PVP, гранату та чорнові записи. Вилучене направлене на експертне дослідження”, – передають копи.
Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці готуються вручити чоловікові підозру.
Категорії: Події, Україна; Теги: наркоторговля, підозра, поліція, харківщина;
День роботи – 1000 гривень: мешканця Харківщини підозрюють у наркоторгівлі
Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2025 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна