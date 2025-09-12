День роботи – 1000 гривень: мешканця Харківщини підозрюють у наркоторгівлі

Про те, що мешканця Харківської області підозрюють у розповсюдженні наркотиків, пишуть в облуправлінні Нацполіції.

За даними слідства, чоловік займався торгівлею наркотиками через інтернет протягом 2025 року. За розповсюдження закладок за день він міг отримувати 1000 гривень.

“Правоохоронці провели санкціонований обшук в помешканні 27-річного зловмисника. Поліцейські виявили та вилучили згортки з психотропною речовиною PVP, гранату та чорнові записи. Вилучене направлене на експертне дослідження”, – передають копи.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці готуються вручити чоловікові підозру.