Прокуратура вимагає повернути державі Михайлівську церкву: у чому цінність

Суспільство 09:30   12.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківська обласна прокуратура повідомила, що через суд намагається повернути державі право власності на Архангело-Михайлівську церкву у Краснокутську.

Церква, пояснюють у прокуратурі, – одна із найцінніших архітектурних пам’яток регіону. Її збудували у 1873–1880. Церква – пʼятибанна із двоярусною дзвіницею та п’ятигранною апсидою.

Вона має статус пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення й перебуває під охороною держави. Втім, прокуратура встановила, що у 2005 році церква незаконно вибула з державної власності. Рішенням виконавчого комітету Краснокутської селищної ради було оформлено право колективної власності на будівлю храму за релігійною громадою. На підставі цього громада отримала свідоцтво про право власності, а згодом дані внесли до державного реєстру речових прав. Такі дії від початку суперечили законодавству. Адже в лютому 2005 року набрав чинності Закон України “Про тимчасову заборону приватизації культурної спадщини”, – зазначили правоохоронці.

Згідно з ним, затверджені пам’ятки культури не підлягали приватизації. Це було зроблено задля збереження культурної спадщини України.

З метою відновлення порушених прав Харківська обласна прокуратура подала позовну заяву, у якій просить:

— визнати частково недійсним свідоцтво про право колективної власності;

— усунути перешкоди у здійсненні державою прав власності та користування пам’яткою шляхом повернення Свято-Архангело-Михайлівського храму.

Наразі Господарський суд вже відкрив кримінальне провадження та почав розглядати справу, додали в прокуратурі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
