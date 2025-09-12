Прокуратура вимагає повернути державі Михайлівську церкву: у чому цінність
Харківська обласна прокуратура повідомила, що через суд намагається повернути державі право власності на Архангело-Михайлівську церкву у Краснокутську.
Церква, пояснюють у прокуратурі, – одна із найцінніших архітектурних пам’яток регіону. Її збудували у 1873–1880. Церква – пʼятибанна із двоярусною дзвіницею та п’ятигранною апсидою.
“Вона має статус пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення й перебуває під охороною держави. Втім, прокуратура встановила, що у 2005 році церква незаконно вибула з державної власності. Рішенням виконавчого комітету Краснокутської селищної ради було оформлено право колективної власності на будівлю храму за релігійною громадою. На підставі цього громада отримала свідоцтво про право власності, а згодом дані внесли до державного реєстру речових прав. Такі дії від початку суперечили законодавству. Адже в лютому 2005 року набрав чинності Закон України “Про тимчасову заборону приватизації культурної спадщини”, – зазначили правоохоронці.
Згідно з ним, затверджені пам’ятки культури не підлягали приватизації. Це було зроблено задля збереження культурної спадщини України.
З метою відновлення порушених прав Харківська обласна прокуратура подала позовну заяву, у якій просить:
— визнати частково недійсним свідоцтво про право колективної власності;
— усунути перешкоди у здійсненні державою прав власності та користування пам’яткою шляхом повернення Свято-Архангело-Михайлівського храму.
Наразі Господарський суд вже відкрив кримінальне провадження та почав розглядати справу, додали в прокуратурі.
Читайте також: Діда стратили у Харкові: колекцію сім’ї худрука театру ляльок повернули додому
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: памятник архитектуры, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прокуратура вимагає повернути державі Михайлівську церкву: у чому цінність»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2025 в 09:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що через суд намагається повернути державі право власності на Архангело-Михайлівську церкву у Краснокутську.".