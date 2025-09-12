Прокуратура требует вернуть государству Михайловскую церковь: в чем ценность

Харьковская областная прокуратура сообщила, что через суд пытается вернуть государству право собственности на Архангело-Михайловскою церковь в Краснокутске.

Церковь, объясняют в прокуратуре, – один из самых ценных архитектурных памятников региона. Ее построили в 1873–1880. Церковь – патибанная с двухъярусной колокольней и пятигранной апсидой.

«Она имеет статус достопримечательности и архитектуры местного значения и находится под охраной государства. Однако прокуратура установила, что в 2005 году церковь незаконно выбыла из государственной собственности. Решением исполнительного комитета Краснокутского поссовета было оформлено право коллективной собственности на здание храма за религиозной общиной. На основании этого община получила свидетельство о праве собственности, а затем данные внесли в государственный реестр вещных прав. Такие действия с самого начала противоречили законодательству. Ведь в феврале 2005 года вступил в силу Закон Украины «О временном запрете приватизации культурного наследия», – утверждают правоохранители.

Согласно ему, утвержденные памятники культуры не подлежали приватизации. Это было сделано для сохранения культурного наследия Украины.

С целью восстановления нарушенных прав Харьковская областная прокуратура подала исковое заявление, в котором просит:

— признать частично недействительным свидетельство о праве коллективной собственности;

— устранить препятствия в осуществлении государством прав собственности и пользования памятником путем возвращения Свято-Архангело-Михайловского храма.

На данный момент Хозяйственный суд уже открыл уголовное производство и начал рассматривать дело, добавили в прокуратуре.