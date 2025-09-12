Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Прокуратура требует вернуть государству Михайловскую церковь: в чем ценность

Общество 09:30   12.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прокуратура требует вернуть государству Михайловскую церковь: в чем ценность

Харьковская областная прокуратура сообщила, что через суд пытается вернуть государству право собственности на Архангело-Михайловскою церковь в Краснокутске.

Церковь, объясняют в прокуратуре, – один из самых ценных архитектурных памятников региона. Ее построили в 1873–1880. Церковь – патибанная с двухъярусной колокольней и пятигранной апсидой.

«Она имеет статус достопримечательности и архитектуры местного значения и находится под охраной государства. Однако прокуратура установила, что в 2005 году церковь незаконно выбыла из государственной собственности. Решением исполнительного комитета Краснокутского поссовета было оформлено право коллективной собственности на здание храма за религиозной общиной. На основании этого община получила свидетельство о праве собственности, а затем данные внесли в государственный реестр вещных прав. Такие действия с самого начала противоречили законодательству. Ведь в феврале 2005 года вступил в силу Закон Украины «О временном запрете приватизации культурного наследия», – утверждают правоохранители.

Согласно ему, утвержденные памятники культуры не подлежали приватизации. Это было сделано для сохранения культурного наследия Украины.

С целью восстановления нарушенных прав Харьковская областная прокуратура подала исковое заявление, в котором просит:

— признать частично недействительным свидетельство о праве коллективной собственности;

— устранить препятствия в осуществлении государством прав собственности и пользования памятником путем возвращения Свято-Архангело-Михайловского храма.

На данный момент Хозяйственный суд уже открыл уголовное производство и начал рассматривать дело, добавили в прокуратуре.

Читайте также: Дед расстрелян в Харькове: коллекцию семьи худрука театра кукол вернули домой

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
12.09.2025, 08:55
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
12.09.2025, 08:49
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
11.09.2025, 19:54
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
12.09.2025, 06:00
«Чистая магия»: чем занимаются коммунальщики за голубыми ширмами (фото, видео)
«Чистая магия»: чем занимаются коммунальщики за голубыми ширмами (фото, видео)
12.09.2025, 10:45

Новости по теме:

07:16
Исторические здания Харькова: будет ли «вторая жизнь» после разрушений
11:08
Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр
23:16
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
18:48
Старинную церковь в селе Пархомовка на Харьковщине вернул государству суд
22:26
Рабочую группу по сохранению культурного наследия создадут в Харькове — мэр

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Прокуратура требует вернуть государству Михайловскую церковь: в чем ценность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 09:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что через суд пытается вернуть государству право собственности на Архангело-Михайловскою церковь в Краснокутске.".