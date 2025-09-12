День работы – 1000 гривен: жителя Харьковщины подозревают в наркоторговле
О том, что жителя Харьковской области подозревают в распространении наркотиков, пишут в облуправлении Нацполиции.
По данным следствия, мужчина занимался торговлей наркотиков через интернет в течение 2025 года. За распространение закладок за день он мог получать 1000 гривен.
«Правоохранители провели санкционированный обыск в доме 27-летнего злоумышленника. Полицейские обнаружили и изъяли свёртки с психотропным веществом PVP, гранату и черновые записи. Изъятое направлено на экспертное исследование», – передают правоохранители.
На данный момент правоохранители уже открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 307 и по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украине.
Также правоохранители готовятся вручить мужчине подозрение.
