Викрали людини і «обчистили» обмінники: харків’ян «посадили» на 9 років

Вирок отримали двоє мешканців Харкова. У суді правоохоронці довели, що чоловіки скоїли низку злочинів упродовж кількох років.

За даними Харківської обласної прокуратури, перший злочин стався у лютому 2017 року. Тоді чоловіки проникли до приміщення одного з підприємств на вулиці Космічній, зламавши вікно.

«Усередині вони напали на охоронця, вдарили його в спину та, утримуючи на підлозі, погрожували йому розправою. Після цього зловмисники викрали два сейфи, в яких зберігалося понад 60 тис. гривень», – з’ясували правоохоронці.

У січні 2020 року фігуранти напали на касира обмінного пункту, додали в прокуратурі. Після побиття змусили чоловіка віддати ключі від приміщення.

«Один із нападників утримував потерпілого, погрожуючи новими побоями, а інший тим часом проник до офісу та викрав понад 350 тисяч гривень із сейфа», – встановили правоохоронці.

У липні того ж року чоловіки напали на працівницю іншого обмінного пункту.

«Вони перехопили її по дорозі на роботу, затягнули до автомобіля та, погрожуючи вбивством, змусили повідомити коди від сигналізації. Отримавши доступ до приміщення, чоловіки викрали майже 850 тис. гривень», – розповіли в прокуратурі.

Останній епізод стався у квітні 2021 року. Цього разу харків’яни побили касирку пункту обміну валют, змусили її відчинити двері, після чого забрали понад 1,5 млн грн.

У суді фігуранти щиро розкаялися. Суд визнав їх винними у грабежах, поєднаних із застосуванням насильства та розбоїв, спрямованих на заволодіння майном в особливо великих розмірах, незаконного викрадення людини та позбавлення її волі (ч. 3, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 ККУ). Їм призначили дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.