Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет

Общество 16:14   03.10.2025
Виктория Яковенко
Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет Фото: id-legalgroup.com

Приговор получили двое жителей Харькова. В суде правоохранители доказали, что мужчины совершили ряд преступлений в течение нескольких лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, первое преступление произошло в феврале 2017 года. Тогда мужчины проникли в помещение одного из предприятий на улице Космической, сломав окно.

«Внутри они напали на телохранителя, ударили его в спину и, удерживая на полу, угрожали ему расправой. После этого злоумышленники похитили два сейфа, в которых хранилось более 60 тыс. гривен», – выяснили правоохранители.

В январе 2020 года фигуранты напали на кассира обменного пункта, добавили в прокуратуре. После избиения вынудили мужчину отдать ключи от помещения.

«Один из нападавших удерживал потерпевшего, угрожая новыми побоями, а другой тем временем проник в офис и похитил более 350 тысяч гривен из сейфа», — установили правоохранители.

В июле того же года мужчины напали на сотрудницу другого обменного пункта.

«Они перехватили ее по дороге на работу, затащили в автомобиль и, угрожая убийством, заставили сообщить коды от сигнализации. Получив доступ в помещение, мужчины похитили около 850 тыс. гривен», — рассказали в прокуратуре.

Последний эпизод произошел в апреле 2021 года. На этот раз харьковчане избили кассира пункта обмена валют, заставили ее открыть двери, после чего забрали более 1,5 млн грн.

В суде фигуранты искренне раскаялись. Суд признал их виновными в грабежах, соединенных с применением насилия и разбоев, направленных на завладение имуществом в особо крупных размерах, незаконного похищения человека и лишения его свободы (ч. 3, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 ККУ). Им назначили девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
03.10.2025, 14:45
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 16:49
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
03.10.2025, 15:17
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
03.10.2025, 17:35

Новости по теме:

03.10.2025
Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет
03.10.2025
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
03.10.2025
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
02.10.2025
СБУ в Харькове задержала депутата облсовета и пришла в ТЦК – итоги 2 октября
02.10.2025
В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получили двое жителей Харькова. В суде правоохранители доказали, что мужчины совершили ряд преступлений в течение нескольких лет.".