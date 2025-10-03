Похитили человека и «обчистили» обменники: харьковчан «посадили» на 9 лет
Приговор получили двое жителей Харькова. В суде правоохранители доказали, что мужчины совершили ряд преступлений в течение нескольких лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, первое преступление произошло в феврале 2017 года. Тогда мужчины проникли в помещение одного из предприятий на улице Космической, сломав окно.
«Внутри они напали на телохранителя, ударили его в спину и, удерживая на полу, угрожали ему расправой. После этого злоумышленники похитили два сейфа, в которых хранилось более 60 тыс. гривен», – выяснили правоохранители.
В январе 2020 года фигуранты напали на кассира обменного пункта, добавили в прокуратуре. После избиения вынудили мужчину отдать ключи от помещения.
«Один из нападавших удерживал потерпевшего, угрожая новыми побоями, а другой тем временем проник в офис и похитил более 350 тысяч гривен из сейфа», — установили правоохранители.
В июле того же года мужчины напали на сотрудницу другого обменного пункта.
«Они перехватили ее по дороге на работу, затащили в автомобиль и, угрожая убийством, заставили сообщить коды от сигнализации. Получив доступ в помещение, мужчины похитили около 850 тыс. гривен», — рассказали в прокуратуре.
Последний эпизод произошел в апреле 2021 года. На этот раз харьковчане избили кассира пункта обмена валют, заставили ее открыть двери, после чего забрали более 1,5 млн грн.
В суде фигуранты искренне раскаялись. Суд признал их виновными в грабежах, соединенных с применением насилия и разбоев, направленных на завладение имуществом в особо крупных размерах, незаконного похищения человека и лишения его свободы (ч. 3, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 ККУ). Им назначили девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 16:14
