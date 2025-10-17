Live
Новини Харкова — головне 17 жовтня: як минула ніч

Україна 07:31   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:31

Літали дрони, була загроза балістики: вночі в Харкові та області лунала одна тривога

Сигнал повітряної тривоги пролунав на Харківщині напередодні о 23:19. Спочатку у сусідніх областях зафіксували ворожі дрони.

Незабаром, за даними Повітряних сил ЗСУ, додалася загроза балістики.

Ближче до опівночі, о 23:41, БпЛА літали у південній частині Харківської області.

Загроза ударів у регіоні зберігалася і після опівночі. Відбій дали о 00:49. І до самого ранку на Харківщині було “тихо”. Станом на 07:32 тривоги у регіоні немає.

07:27

На півночі від Харкова на авто полюють «дрони-ждуни»? Відповідь Гололобова

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав: напередодні в ТГ-каналах з’явилася інформація про те, що вздовж окружної дороги на півночі від Харкова нібито почали полювання “дрони-ждуни”.

“Учора низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що на півночі міста Харкова, вздовж  Лозовеньківського проспекту та окружної дороги, нібито “сидять дрони-ждуни”, які при появі рухомої цілі можуть атакувати” – уточнив Гололобов.

Він наголосив: територія Малоданилівської громади відзначена на схемі як потенційно небезпечна, проте – безпідставно.

“Повідомляю, що ні за моєю інформацією, ні за даними військових – жодного подібного випадку на території громади не зафіксовано. Так, у місто іноді долітають FPV-дрони; був один підтверджений випадок, імовірно запущений із так званої “матки”, – нагадав глава громади.

Однак, стверджує він, це зовсім не означає, що дрони дійсно полюють на цілі, як це відбувається в прифронтових містах.

“Також інформую, що з Лозовеньківського  водосховища ще не було вилучено вибухонебезпечного предмета.  Рекомендую  утриматись від рибальства”, – додав Гололобов.

Читайте також: Сьогодні 17 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
