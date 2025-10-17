Live
Чотири бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   17.10.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 17 жовтня, атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бої тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Триває один бій.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку. Аналітики з посиланням на геолокаційні відеозаписи, повідомляли: російські війська завдають ударів по українських позиціях у північній Петропавлівці (на схід від Куп’янська), районі, який, за попередніми даними російських джерел, контролювали окупанти. Тим часом Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що окупанти захопили більшість висотних будівель у північній частині Куп’янська. Проте ЗСУ намагаються зачистити ці об’єкти.

Читайте також: «Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки

Автор: Вікторія Яковенко
