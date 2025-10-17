Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня, 17 октября, атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодезное. Еще три боя длятся.
На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. Идет один бой.
Напомним, по данным Института изучения войны, у врага есть успехи на Купянском направлении. Аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи сообщали: российские войска наносят удары по украинским позициям в северной Петропавловке (восточнее Купянска), районе, который, по предварительным данным российских источников, контролировали оккупанты. Тем временем Министерство обороны Великобритании сообщило, что оккупанты захватили большинство высотных зданий в северной части Купянска. Однако ВСУ пытаются зачистить эти объекты.
Читайте также: «Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 16:47;