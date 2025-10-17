Live
Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:47   17.10.2025
Виктория Яковенко
Четыре боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Где сегодня, 17 октября, атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодезное. Еще три боя длятся.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. Идет один бой.

Напомним, по данным Института изучения войны, у врага есть успехи на Купянском направлении. Аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи сообщали: российские войска наносят удары по украинским позициям в северной Петропавловке (восточнее Купянска), районе, который, по предварительным данным российских источников, контролировали оккупанты. Тем временем Министерство обороны Великобритании сообщило, что оккупанты захватили большинство высотных зданий в северной части Купянска. Однако ВСУ пытаются зачистить эти объекты.

Читайте также: «Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая

Автор: Виктория Яковенко
