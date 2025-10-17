У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)
Рятувальники дістали собаку з каналізаційного люка в Харкові.
Інцидент стався у Шевченківському районі. У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що пес упав у каналізаційний колодязь із нечистотами на території приватного будинку.
«На місце виклику прибули рятувальники ДСНС. За допомогою пожежної драбини та рятувальних мотузок вони оперативно дістали наляканого чотирилапого з пастки», – зазначили рятувальники.
Тварина не постраждала. Собаку після порятунку передали господарям.
Нагадаємо, військові корпусу Нацгвардії «Хартія» на Харківщині врятували козулю. Тварина заплуталася в колючому дроті. Перешкоду готували як пастку для окупантів. Захисники, які опинилися поруч, допомогли козулі виплутатися та відпустили на волю, повідомляли в пресслужбі корпусу.
Читайте також: Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, собака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 14:12;