У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)

Рятувальники дістали собаку з каналізаційного люка в Харкові.

Інцидент стався у Шевченківському районі. У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що пес упав у каналізаційний колодязь із нечистотами на території приватного будинку.

«На місце виклику прибули рятувальники ДСНС. За допомогою пожежної драбини та рятувальних мотузок вони оперативно дістали наляканого чотирилапого з пастки», – зазначили рятувальники.

Тварина не постраждала. Собаку після порятунку передали господарям.

