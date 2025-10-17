Live
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)

Суспільство 14:12   17.10.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники дістали собаку з каналізаційного люка в Харкові.

Інцидент стався у Шевченківському районі. У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що пес упав у каналізаційний колодязь із нечистотами на території приватного будинку.

«На місце виклику прибули рятувальники ДСНС. За допомогою пожежної драбини та рятувальних мотузок вони оперативно дістали наляканого чотирилапого з пастки», – зазначили рятувальники.

Тварина не постраждала. Собаку після порятунку передали господарям.

собаку спасли в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
собаку спасли в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, військові корпусу Нацгвардії «Хартія» на Харківщині врятували козулю. Тварина заплуталася в колючому дроті. Перешкоду готували як пастку для окупантів. Захисники, які опинилися поруч, допомогли козулі виплутатися та відпустили на волю, повідомляли в пресслужбі корпусу.

Автор: Вікторія Яковенко
