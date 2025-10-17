В Харькове собака упала в люк: животное спасли ГСЧСники (фото)

Спасатели достали собаку из канализационного люка в Харькове.

Инцидент произошел в Шевченковском районе. В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что пес упал в канализационный колодец с нечистотами на территории частного дома.

«На место вызова прибыли спасатели ГСЧС. С помощью пожарной лестницы и спасательных веревок они оперативно достали напуганного четырехлапого из ловушки», — отметили спасатели.

Животное не пострадало. Собаку после спасения передали хозяевам.

