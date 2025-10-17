В Харькове собака упала в люк: животное спасли ГСЧСники (фото)
Спасатели достали собаку из канализационного люка в Харькове.
Инцидент произошел в Шевченковском районе. В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что пес упал в канализационный колодец с нечистотами на территории частного дома.
«На место вызова прибыли спасатели ГСЧС. С помощью пожарной лестницы и спасательных веревок они оперативно достали напуганного четырехлапого из ловушки», — отметили спасатели.
Животное не пострадало. Собаку после спасения передали хозяевам.
Напомним, военные корпуса Нацгвардии «Хартия» в Харьковской области спасли косулю. Животное запуталось в колючей проволоке. Препятствие готовили как ловушку для оккупантов. Оказавшиеся рядом защитники помогли косуле выпутаться и отпустили на свободу, сообщали в пресс-службе корпуса.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, собака, спасли;
