В Харькове собака упала в люк: животное спасли ГСЧСники (фото)

Общество 14:12   17.10.2025
Виктория Яковенко
В Харькове собака упала в люк: животное спасли ГСЧСники (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели достали собаку из канализационного люка в Харькове.

Инцидент произошел в Шевченковском районе. В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что пес упал в канализационный колодец с нечистотами на территории частного дома.

«На место вызова прибыли спасатели ГСЧС. С помощью пожарной лестницы и спасательных веревок они оперативно достали напуганного четырехлапого из ловушки», — отметили спасатели.

Животное не пострадало. Собаку после спасения передали хозяевам.

собаку спасли в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
собаку спасли в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, военные корпуса Нацгвардии «Хартия» в Харьковской области спасли косулю. Животное запуталось в колючей проволоке. Препятствие готовили как ловушку для оккупантов. Оказавшиеся рядом защитники помогли косуле выпутаться и отпустили на свободу, сообщали в пресс-службе корпуса.

Читайте также: Стало известно, где в Харькове уже включили отопление

Автор: Виктория Яковенко
