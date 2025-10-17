Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ

Вранці 17 жовтня Генштаб повідомив про бої, які були на Харківщині протягом доби.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 15 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – ворог атакував 13 разів. Бої йшли в районі Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

“Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе”, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ: