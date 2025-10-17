Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ

Україна 08:11   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ

Вранці 17 жовтня Генштаб повідомив про бої, які були на Харківщині протягом доби.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни наступали 15 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – ворог атакував 13 разів. Бої йшли в районі Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе”, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ:

Читайте також: ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
17.10.2025, 08:57
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
17.10.2025, 07:15
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
17.10.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 17 жовтня: удари РФ, бої, ситуація на півночі
Новини Харкова — головне 17 жовтня: удари РФ, бої, ситуація на півночі
17.10.2025, 09:03
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
16.10.2025, 23:00
ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська
ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська
17.10.2025, 07:53

Новини за темою:

15.10.2025
Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
15.10.2025
Ворожі БпЛА розкидали міни в Чугуєві під час атак – обленерго
14.10.2025
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
13.10.2025
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
11.10.2025
Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 08:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 жовтня Генштаб повідомив про бої, які були на Харківщині протягом доби.".