Генштаб: 28 атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступала РФ
Утром 17 октября Генштаб сообщил о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.
Так на Южно-Слобожанском направлении россияне наступали 15 раз около Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском – враг атаковал 13 раз. Бои шли в районе Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
«Всего вчера зафиксировано 178 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 42 ракеты и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4 553 обстрела, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе», – написали в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:
Читайте также: ISW: россияне захватили большую часть высоток на севере Купянска
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб: 28 атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступала РФ», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 08:11;