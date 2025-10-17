Генштаб: 28 атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступала РФ

Утром 17 октября Генштаб сообщил о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне наступали 15 раз около Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском – враг атаковал 13 раз. Бои шли в районе Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

«Всего вчера зафиксировано 178 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 42 ракеты и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4 553 обстрела, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ: