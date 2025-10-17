Новости Харькова — главное 17 октября: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:31
Летали дроны, была угроза баллистики: ночью в Харькове и области звучала одна тревога
Сигнал воздушной тревоги прозвучал на Харьковщине накануне в 23:19. Вначале в соседних областях зафиксировали вражеские дроны.
Вскоре, по данным Воздушных сил ВСУ, добавилась угроза баллистики.
Ближе к полуночи, в 23:41, БпЛА летали в южной части Харьковской области.
Угроза ударов в регионе сохранялась и после полуночи. Отбой дали в 00:49. И до самого утра на Харьковщине было «тихо». По состоянию на 07:32 тревоги в регионе нет.
07:27
На севере от Харькова на авто охотятся «дроны-ждуны»? Ответ Гололобова
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал: накануне в ТГ-каналах появилась информация о том, что вдоль окружной дороги на севере от Харькова якобы начали охоту «дроны-ждуны».
«Вчера ряд Телеграмм-каналов распространили информацию о том, что на севере города Харькова, вдоль Лозовеньковского проспекта и окружной дороги, якобы «сидят «дроны-ждуны», которые при появлении движущейся цели могут атаковать» – уточнил Гололобов.
Он акцентировал: территория Малоданиловской громады отмечена на схеме как потенциально опасная, однако – безосновательно.
«Сообщаю, что ни по моей информации, ни по данным военных – никакого подобного случая на территории громады не зафиксировано. Да, в город иногда долетают FPV-дроны; был один подтвержденный случай, предположительно запущенный из так называемой «матки», – напомнил глава громады.
Однако, утверждает он, это вовсе не означает, что дроны действительно охотятся за целями, как это происходит в прифронтовых городах.
«Также информирую, что из Лозовеньковского водохранилища еще не был извлечен взрывоопасный предмет. Рекомендую воздержаться от рыболовства», – добавил Гололобов.
Читайте также: Сегодня 17 октября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 17 октября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 07:31;