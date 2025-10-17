Live
В центре Харькова похитили мужчину: его держали в подвале и украли $97 тысяч

Общество 12:34   17.10.2025
Виктория Яковенко
В центре Харькова похитили мужчину: его держали в подвале и украли $97 тысяч Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали в Харькове трех мужчин. Их подозревают в похищении человека.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 октября возле пункта обмена валют в центре Харькова трое неизвестных в военной форме и балаклавах насильно посадили 32-летнего мужчину в автомобиль «Mercedes-Benz Vito» без номеров и вывезли в неизвестном направлении.

«В салоне авто нападающие связали потерпевшего пластиковыми стяжками, избивали его и угрожали оружием. Они отобрали 14600 евро, а затем, удерживая мужчину в подвальном помещении, заставили его перевести на их криптокошельки более 83000 долларов», — отметили правоохранители.

Установлено, что мужчину удерживали несколько часов. После этого его высадили на обочине дороги в поселке Безлюдовка.

В полиции разоблачили лица вероятных нападающих, это мужчины — 30, 34 и 39 лет, среди которых — военнослужащий.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Фигурантам уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.

в Харькове похитили мужчину
Фото: ГУНП в Харьковской области
в Харькове похитили мужчину
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что приговор получили двое харьковчан. В суде правоохранители доказали, что мужчины совершили ряд преступлений в течение нескольких лет, среди которых – грабежи и похищение человека.

Читайте также: Вероятно, был «под кайфом»: водитель в Харькове въехал в припаркованное авто

Автор: Виктория Яковенко
