Вероятно, был «под кайфом»: водитель в Харькове въехал в припаркованное авто

Общество 12:06   17.10.2025
Виктория Яковенко
Вероятно, был «под кайфом»: водитель в Харькове въехал в припаркованное авто Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Накануне, 16 октября, правоохранители получили вызов о ДТП на улице Бекетова.

Как установили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, водитель авто «ЗАЗ» не убедился в безопасности движения и въехал в припаркованную машину.

«Во время общения полицейские обнаружили у виновника ДТП признаки наркотического опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин отказался», — отметили правоохранители.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

Напомним, 9 октября авария произошла на Александровском проспекте. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области установили, что водитель автомобиля «Fiat», который двигался задним, въехал в чужое авто после чего уехал с места происшествия. Копы отыскали предполагаемого виновника ДТП. Они считают, что он был пьян.

Читайте также: BMW перевернулся на крышу посреди Харькова: полиция сообщила о причинах ДТП

Автор: Виктория Яковенко
