Вероятно, был «под кайфом»: водитель в Харькове въехал в припаркованное авто
Накануне, 16 октября, правоохранители получили вызов о ДТП на улице Бекетова.
Как установили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, водитель авто «ЗАЗ» не убедился в безопасности движения и въехал в припаркованную машину.
«Во время общения полицейские обнаружили у виновника ДТП признаки наркотического опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин отказался», — отметили правоохранители.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.
Напомним, 9 октября авария произошла на Александровском проспекте. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области установили, что водитель автомобиля «Fiat», который двигался задним, въехал в чужое авто после чего уехал с места происшествия. Копы отыскали предполагаемого виновника ДТП. Они считают, что он был пьян.
17 октября 2025 в 12:06