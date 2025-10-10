Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Вероятно пьяный водитель совершил ДТП в Харькове и сбежал, его нашли

Общество 12:05   10.10.2025
Виктория Яковенко
Вероятно пьяный водитель совершил ДТП в Харькове и сбежал, его нашли Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

9 октября около 22:00 правоохранители получили вызов об аварии на Александровском проспекте.

«Прибыв на место, инспекторы обнаружили заявителя, который сообщил, что водитель автомобиля Fiat, двигаясь задним, совершил наезд на его авто после чего уехал с места происшествия», – рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы обследовали ближайшую территорию и обнаружили неподалеку похожий автомобиль с признаками ДТП и его водителя.

«Во время общения полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили правоохранители.

Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.

Эти материалы передадут в суд.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что за девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516 — с пострадавшими. В авариях погибли 75 человек, травмировались – 662.

Читайте также: Как работает метро в Харькове сегодня – повлияло ли отключение света в городе

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
10.10.2025, 09:53
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
10.10.2025, 09:35
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
10.10.2025, 11:14
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
10.10.2025, 07:46
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации
В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации
10.10.2025, 12:32

Новости по теме:

09.10.2025
В полиции назвали время, когда жители Харьковщины чаще всего погибали в ДТП
08.10.2025
Гнал пьяным и оставил пассажиров умирать: на Харьковщине «посадили» водителя
02.10.2025
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
30.09.2025
Смертельное ДТП на Харьковщине: женщину на скутере сбило авто (фото)
24.09.2025
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Вероятно пьяный водитель совершил ДТП в Харькове и сбежал, его нашли»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября около 22:00 правоохранители получили вызов об аварии на Александровском проспекте.".