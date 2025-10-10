Вероятно пьяный водитель совершил ДТП в Харькове и сбежал, его нашли
9 октября около 22:00 правоохранители получили вызов об аварии на Александровском проспекте.
«Прибыв на место, инспекторы обнаружили заявителя, который сообщил, что водитель автомобиля Fiat, двигаясь задним, совершил наезд на его авто после чего уехал с места происшествия», – рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Копы обследовали ближайшую территорию и обнаружили неподалеку похожий автомобиль с признаками ДТП и его водителя.
«Во время общения полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили правоохранители.
Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.
Эти материалы передадут в суд.
Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что за девять месяцев этого года на Харьковщине произошло 2021 ДТП, четверть из них, 516 — с пострадавшими. В авариях погибли 75 человек, травмировались – 662.
- • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 12:05;
