Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли

Суспільство 12:05   10.10.2025
Вікторія Яковенко
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

9 жовтня близько 22:00 правоохоронці отримали виклик про аварію на проспекті Олександрівському.

«Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що водій автомобіля Fiat, рухаючись заднім, здійснив наїзд на його авто після чого поїхав з місця пригоди», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія.

«Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили правоохоронці.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що за дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими. В аваріях загинули 75 людей, травмувалися – 662.

Читайте також: Як працює метро в Харкові сьогодні – чи вплинуло відключення світла в місті

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові без світла понад 200 тисяч абонентів – Синєгубов про ситуацію
У Харкові без світла понад 200 тисяч абонентів – Синєгубов про ситуацію
10.10.2025, 12:32
Небезпечна погода буде завтра на Харківщині
Небезпечна погода буде завтра на Харківщині
10.10.2025, 11:50
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли
10.10.2025, 12:05
Половина Куп’янська окупована? Коваленко про ситуацію в місті
Половина Куп’янська окупована? Коваленко про ситуацію в місті
10.10.2025, 11:29
Електроенергію в Харкові подаватимуть за графіком – мерія
Електроенергію в Харкові подаватимуть за графіком – мерія
10.10.2025, 09:53
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки ударів, місто без світла
10.10.2025, 11:14

Новини за темою:

09.10.2025
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
08.10.2025
Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія
02.10.2025
Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося
30.09.2025
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
24.09.2025
Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня близько 22:00 правоохоронці отримали виклик про аварію на проспекті Олександрівському.".