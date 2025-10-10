Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли

9 жовтня близько 22:00 правоохоронці отримали виклик про аварію на проспекті Олександрівському.

«Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що водій автомобіля Fiat, рухаючись заднім, здійснив наїзд на його авто після чого поїхав з місця пригоди», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія.

«Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили правоохоронці.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що за дев’ять місяців цього року на Харківщині сталося 2021 ДТП, чверть із них, 516 – з потерпілими. В аваріях загинули 75 людей, травмувалися – 662.