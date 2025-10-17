Live
Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто

Суспільство 12:06   17.10.2025
Вікторія Яковенко
Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Напередодні, 16 жовтня, правоохоронці отримали виклик про ДТП на вулиці Бекетова.

Як встановили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, водій авто «ЗАЗ» не впевнився в безпечності руху та в’їхав у припарковану машину.

«Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин відмовився», – зазначили правоохоронці.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, 9 жовтня аварія сталася на проспекті Олександрівському. В Управлінні патрульної поліції в Харківській області встановили, що водій автомобіля «Fiat», який рухався заднім, в’їхав в чуже авто після чого поїхав з місця пригоди. Копи відшукали ймовірного винуватця ДТП. Вони вважають, що він був п’яним.

Читайте також: BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП

Автор: Вікторія Яковенко
