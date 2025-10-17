Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто
Напередодні, 16 жовтня, правоохоронці отримали виклик про ДТП на вулиці Бекетова.
Як встановили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, водій авто «ЗАЗ» не впевнився в безпечності руху та в’їхав у припарковану машину.
«Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин відмовився», – зазначили правоохоронці.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.
Нагадаємо, 9 жовтня аварія сталася на проспекті Олександрівському. В Управлінні патрульної поліції в Харківській області встановили, що водій автомобіля «Fiat», який рухався заднім, в’їхав в чуже авто після чого поїхав з місця пригоди. Копи відшукали ймовірного винуватця ДТП. Вони вважають, що він був п’яним.
Читайте також: BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, наркотики, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 12:06;