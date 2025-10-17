У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч
Правоохоронці затримали у Харкові трьох чоловіків. Їх підозрюють у викраденні людини.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до авто «Mercedes-Benz Vito» без номерів і вивезли у невідомому напрямку.
«У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю. Вони відібрали 14600 євро, а потім, утримуючи чоловіка у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що чоловіка утримували кілька годин. Після цього, його висадили на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка.
У поліції викрили особи ймовірних нападників, це чоловіки – 30, 34 та 39 років, серед яких є військовослужбовець.
Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що вирок отримали двоє харків’ян. У суді правоохоронці довели, що чоловіки скоїли низку злочинів упродовж кількох років, серед яких – грабежі та викрадення людини.
Читайте також: Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, поліція, похитили, украли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 12:34;