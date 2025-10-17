У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч

Правоохоронці затримали у Харкові трьох чоловіків. Їх підозрюють у викраденні людини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до авто «Mercedes-Benz Vito» без номерів і вивезли у невідомому напрямку.

«У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю. Вони відібрали 14600 євро, а потім, утримуючи чоловіка у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що чоловіка утримували кілька годин. Після цього, його висадили на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка.

У поліції викрили особи ймовірних нападників, це чоловіки – 30, 34 та 39 років, серед яких є військовослужбовець.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

