Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч

Суспільство 12:34   17.10.2025
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали у Харкові трьох чоловіків. Їх підозрюють у викраденні людини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до авто «Mercedes-Benz Vito» без номерів і вивезли у невідомому напрямку.

«У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю. Вони відібрали 14600 євро, а потім, утримуючи чоловіка у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що чоловіка утримували кілька годин. Після цього, його висадили на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка.

У поліції викрили особи ймовірних нападників, це чоловіки – 30, 34 та 39 років, серед яких є військовослужбовець.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

в Харькове похитили мужчину
Фото: ГУНП в Харківській області
в Харькове похитили мужчину
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що вирок отримали двоє харків’ян. У суді правоохоронці довели, що чоловіки скоїли низку злочинів упродовж кількох років, серед яких – грабежі та викрадення людини.

Читайте також: Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч
У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч
17.10.2025, 12:34
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
17.10.2025, 08:57
У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)
У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)
17.10.2025, 12:25
Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська
Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська
17.10.2025, 09:25
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов
17.10.2025, 09:47
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
17.10.2025, 12:38

Новини за темою:

17.10.2025
Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто
16.10.2025
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
16.10.2025
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
16.10.2025
Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
16.10.2025
Вночі все ще можливий заморозок: погода в Харкові та області на 17 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У центрі Харкова викрали чоловіка: його тримали у підвалі й вкрали $97 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові трьох чоловіків. Їх підозрюють у викраденні людини.".