Як уберегтися від FPV-дрона – актуальні поради для харків’ян
Поради, як зменшити ризик ураження FPV-дроном, опублікувало МВС та поширило ГУ ДСНС України в Харківській області.
«FPV-дрони – це безпілотники, якими керують оператори в режимі реального часу. Вони можуть нести вибухівку та вражати цілі з високою точністю. На прифронтових територіях ворог активно застосовує дрони, тож важливо знати, як діяти, щоб уберегтися», — йдеться у публікації.
Нагадаємо, російські військові почали застосовувати проти міста БпЛА «Молния», які переносять FPV. 25 жовтня «молния» була носієм одразу для двох FPV. Один із них влучив у дах приватного будинку у Шевченківському районі, другий – у фасад будівлі у цьому ж районі. Сама ж «молния» впала на дах гуртожитку у Київському районі. Внаслідок цієї атаки гострого шоку зазнали п’ятеро людей: чоловік, дві жінки та двоє підлітків. 26 жовтня FPV-дрон пошкодив ресторан у Новобаварському районі. На щастя, минулося без постраждалих. Як уточнили в обласній прокуратурі, у цьому випадку засобом доставки та здійснення ретрансляції сигналу також служив БпЛА «Молния».
2 Листопада 2025 в 21:03