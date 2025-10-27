Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
Військові РФ почали застосовувати нову тактику проти Харкова. Доцента одного із харківських вишів затримали на хабарі. Сьогодні писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 27 жовтня.
Дрони-матки почали застосовувати проти Харкова військові РФ
«Не все можна коментувати публічно». Так мер Ігор Терехов висловився щодо нового типу атак на Харків. Цими вихідними російські військові почали застосовувати проти міста безпілотники “Молния”, які переносять FPV. Перший випадок був у суботу. “Молния” була носієм одразу для двох FPV. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, другий – у фасад будівлі в цьому ж районі. Сама ж “молния” впала на дах гуртожитку в Київському районі. Внаслідок цієї атаки гострого шоку зазнали п’ятеро людей: чоловік, дві жінки та двоє підлітків. У неділю FPV-дрон пошкодив ресторан у Новобаварському районі. На щастя, минулося без постраждалих. Як уточнили в обласній прокуратурі, в цьому випадку засобом доставки та здійснення ретрансляції сигналу також слугував безпілотник «Молния». Підбиваючи підсумки минулого тижня, Терехов повідомив, що за цей період військові РФ скинули на Харків дванадцять КАБів, застосували три “шахеди”, дві “молнии”, один “ланцет” і три FPV-дрони. Щодо використання росіянами останніх, зазначив мер, місто перебуває в постійному контакті з військовими. Фахівці аналізують нову тактику супротивника і вживають усіх необхідних заходів, аби зменшити ризики для цивільного населення, наголосив Терехов.
Доцента одного із вишів затримали у Харкові на хабарі
Слідство вважає, що доцент вимагав гроші у студента магістратури за допомогу із дипломом. Чоловік обіцяв вплинути на рішення екзаменаційної комісії щодо його успішного захисту, інформують в обласній прокуратурі. Спочатку свою допомогу чоловік оцінив у п’ятсот доларів, але згодом підвищив суму до шестисот. Затримали доцента безпосередньо під час одержання коштів. Нині він перебуває під вартою.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності писали у Харкові
Цей захід відбувся з нагоди Дня української писемності та мови. Як повідомили у міськраді, у ньому взяли участь школярі, молодь, колективи адміністрацій міста та працівники комунальних підприємств. Серед них понад сорок співробітників метрополітену. Писали диктант, зокрема, у метрошколі та у міських бібліотеках. Цьогорічний текст підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант мав назву «Треба жити!».
Молода лосиця Маша оселилася у харківському екопарку
Зараз лосиця освоюється в конюшні – знайомиться з людьми, тягне мордочку за ласощами та вже почувається впевненіше. Як розповіли у пресслужбі екопарку, вони планують відродити у себе сімейство лосів. На початку повномасштабної війни російські військові розстріляли цих тварин. Вижила лише Люся. В екопарку сподіваються, що вони з Машею потоваришують.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Прорив Бєлгородської дамби: як це може вплинути на ситуацію на Харківщині
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State
Новини за темою:
