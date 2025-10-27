Дроны-матки с FPV начали применять против Харькова — итоги 27 октября

Военные РФ начали применять новую тактику против Харькова. Доцента одного из харьковских вузов задержали на взятке. Сегодня писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 октября.

«Не все можно комментировать публично». Так мэр Игорь Терехов высказался о новом типе атак на Харьков. В эти выходные российские военные начали применять против города беспилотники «Молния», которые переносят FPV. Первый случай был в субботу. «Молния» была носителем сразу двух FPV. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, второй — в фасад здания в этом же районе. Сама же «Молния» упала на крышу общежития в Киевском районе. В результате этой атаки острый шок испытали пятеро человек: мужчина, две женщины и двое подростков. В воскресенье FPV-дрон повредил ресторан в Новобаварском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. Как уточнили в областной прокуратуре, в этом случае средством доставки и осуществления ретрансляции сигнала также служил беспилотник «Молния». Подводя итоги прошедшей недели, Терехов сообщил, что за этот период военные РФ сбросили на Харьков двенадцать КАБов, применили три «Шахеда», две «Молнии», один «Ланцет» и три FPV-дрона. Что касается использования россиянами последних, отметил мэр, город находится в постоянном контакте с военными. Специалисты анализируют новую тактику противника и принимают все необходимые меры, чтобы уменьшить риски для гражданского населения, подчеркнул Терехов.

Следствие считает, что доцент вымогал деньги у студента магистратуры за помощь с дипломом. Мужчина обещал повлиять на решение экзаменационной комиссии относительно его успешной защиты, информируют в областной прокуратуре. Сначала свою помощь мужчина оценил в пятьсот долларов, но впоследствии повысил сумму до шестисот. Задержали доцента непосредственно во время получения средств. Сейчас он находится под стражей.

Это мероприятие состоялось по случаю Дня украинской письменности и языка. Как сообщили в горсовете, в нем приняли участие школьники, молодежь, коллективы администраций города и работники коммунальных предприятий. Среди них более сорока сотрудников метрополитена. Писали диктант, в частности, в метрошколе и в городских библиотеках. Текст диктанта в этом году подготовила писательница и переводчица Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская. Диктант назывался «Надо жить!».

Сейчас лосиха осваивается в конюшне — знакомится с людьми, тянет мордочку за лакомствами и уже чувствует себя увереннее. Как рассказали в пресс-службе экопарка, они планируют возродить у себя семейство лосей. В начале полномасштабной войны российские военные расстреляли этих животных. Выжила только Люся. В экопарке надеются, что они с Машей подружатся.

