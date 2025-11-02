Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан
Советы, как уменьшить риск поражения FPV-дроном, опубликовало МВД и распространило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«FPV-дроны — это беспилотники, которыми управляют операторы в режиме реального времени. Они могут нести взрывчатку и поражать цели с высокой точностью. На прифронтовых территориях враг активно применяет дроны, поэтому важно знать, как действовать, чтобы уберечься», — говорится в публикации.
Напомним, российские военные начали применять против города беспилотники «Молния», которые переносят FPV. 25 октября «Молния» была носителем сразу для двух FPV. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, второй – в фасад здания в этом же районе. Сама же «Молния» упала на крышу общежития в Киевском районе. В результате этой атаки острый шок испытали пять человек: мужчина, две женщины и двое подростков. 26 октября FPV-дрон повредил ресторан в Новобаварском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. Как уточнили в областной прокуратуре, в этом случае средством доставки и осуществления ретрансляции сигнала также служил беспилотник «Молния».
