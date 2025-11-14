Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається
Фото: Харківська обласна прокуратура
Поблизу села Мерло Золочівської громади на земельній ділянці знайшли масовий скид кісток великої рогатої худоби.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що місцеві мешканці нарікають на сильний сморід. Люди занепокоєні можливими екологічними наслідками.
«На місці події проведено огляд. Найближчим часом фахівці Держпродспоживслужби розпочнуть роботи з усунення наслідків цього нелегального «кладовища», – зазначили правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом забруднення землі (ч. 1 ст. 239 ККУ).
Нагадаємо, у квітні звалище влаштували біля Алеї пам’яті у місті Валки. Як повідомляли у місцевій міськраді, комунальники виявили купу габаритного сміття та зламані гортензії.
Читайте також: З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кости, свалка, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 15:27;