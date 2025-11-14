Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається

Поблизу села Мерло Золочівської громади на земельній ділянці знайшли масовий скид кісток великої рогатої худоби.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що місцеві мешканці нарікають на сильний сморід. Люди занепокоєні можливими екологічними наслідками.

«На місці події проведено огляд. Найближчим часом фахівці Держпродспоживслужби розпочнуть роботи з усунення наслідків цього нелегального «кладовища», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом забруднення землі (ч. 1 ст. 239 ККУ).

