Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається

Суспільство 15:27   14.11.2025
Вікторія Яковенко
Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається Фото: Харківська обласна прокуратура

Поблизу села Мерло Золочівської громади на земельній ділянці знайшли масовий скид кісток великої рогатої худоби.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що місцеві мешканці нарікають на сильний сморід. Люди занепокоєні можливими екологічними наслідками.

«На місці події проведено огляд. Найближчим часом фахівці Держпродспоживслужби розпочнуть роботи з усунення  наслідків цього нелегального «кладовища», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом забруднення землі (ч. 1 ст. 239 ККУ).

Нагадаємо, у квітні звалище влаштували біля Алеї пам’яті у місті Валки. Як повідомляли у місцевій міськраді, комунальники виявили купу габаритного сміття та зламані гортензії.

Автор: Вікторія Яковенко
Суспільство

