Свалку костей животных обнаружили на Харьковщине – прокуратура разбирается

Общество 15:27   14.11.2025
Виктория Яковенко
Свалку костей животных обнаружили на Харьковщине – прокуратура разбирается Фото: Харьковская областная прокуратура

Вблизи села Мерло Золочевской громады на земельном участке нашли массовый сброс костей крупного рогатого скота.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что местные жители жалуются на сильную вонь. Люди обеспокоены возможными экологическими последствиями.

«На месте происшествия проведен осмотр. В ближайшее время специалисты Госпродпотребслужбы начнут работы по устранению последствий этого нелегального «кладбища», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту загрязнения земли (ч. 1 ст. 239 УКУ).

Напомним, в апреле свалку устроили возле Аллеи памяти в городе Валки. Как сообщали в местном горсовете, коммунальщики обнаружили кучу габаритного мусора и сломанные гортензии.

Читайте также: С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали

Автор: Виктория Яковенко
