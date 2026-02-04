Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії

4 лютого 2025 року російська армія вдарила ракетою «Іскандер» по будівлі міської ради в Ізюмі, загинули шестеро людей, серед них – вагітна жінка. У 2004-му розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. У 1998-му глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. У 1970-му заснували місто Прип’ять. У 1945-му відкрилася Ялтинська конференція. У 1918-му в Києві остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. 4 лютого 1859 року вважають датою, коли виявили Синайський кодекс. У 1789-му першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона.

Свята та пам’ятні дати 4 лютого

4 лютого – Міжнародний день людського братерства та Всесвітній день боротьби проти раку.

Перша середа лютого – це Всесвітній день читання вголос.

Сьогодні також: День створення вакууму та День неандертальця.

4 лютого в історії

4 лютого 1789 року першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона. Докладніше.

4 лютого 1859 року вважається датою, коли виявили Синайський кодекс – список Біблії грецькою мовою з неповним текстом Старого Завіту та повним текстом Нового Завіту. Докладніше.

4 лютого 1918 року у Києві війська УНР остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. Докладніше.

4 лютого 1945 року в Криму відкрилася Ялтинська конференція. Докладніше.

4 лютого 1970 року засновано місто Прип’ять. Докладніше.

4 лютого 1998 року глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. В обличчя мультимільярдера влучили пирогом зі збитими вершками. Докладніше.

4 лютого 2004 року розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. Докладніше.

4 лютого 2025 року “іскандером” російська армія вдарила по щойно відбудованій міській раді в Ізюмі. Внаслідок “прильоту” загинули п’ятеро людей, зокрема 19-річна вагітна жінка. 57 людей постраждали. Серед поранених були троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки у віці 14 та 16. Наступного дня в лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок цього удару. Більшість загиблих перебували в момент удару на вулиці – вони приїхали подавати документи до ЦНАПу. Будівля міськради частково завалилася, також внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнали будівлі навколо.

<br />

Церковне свято 4 лютого

4 лютого вшановують пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 4 лютого у лісі мало снігу, то буде відлига.

Якщо в цей день немає морозу, то зима буде довгою.

Що не можна робити 4 лютого

Не можна залишати безлад у будинку.

Не можна лаятись.