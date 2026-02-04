Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії
4 лютого 2025 року російська армія вдарила ракетою «Іскандер» по будівлі міської ради в Ізюмі, загинули шестеро людей, серед них – вагітна жінка. У 2004-му розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. У 1998-му глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. У 1970-му заснували місто Прип’ять. У 1945-му відкрилася Ялтинська конференція. У 1918-му в Києві остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. 4 лютого 1859 року вважають датою, коли виявили Синайський кодекс. У 1789-му першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона.
Свята та пам’ятні дати 4 лютого
4 лютого – Міжнародний день людського братерства та Всесвітній день боротьби проти раку.
Перша середа лютого – це Всесвітній день читання вголос.
Сьогодні також: День створення вакууму та День неандертальця.
4 лютого в історії
4 лютого 1789 року першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона. Докладніше.
4 лютого 1859 року вважається датою, коли виявили Синайський кодекс – список Біблії грецькою мовою з неповним текстом Старого Завіту та повним текстом Нового Завіту. Докладніше.
4 лютого 1918 року у Києві війська УНР остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. Докладніше.
4 лютого 1945 року в Криму відкрилася Ялтинська конференція. Докладніше.
4 лютого 1970 року засновано місто Прип’ять. Докладніше.
4 лютого 1998 року глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. В обличчя мультимільярдера влучили пирогом зі збитими вершками. Докладніше.
4 лютого 2004 року розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. Докладніше.
4 лютого 2025 року “іскандером” російська армія вдарила по щойно відбудованій міській раді в Ізюмі. Внаслідок “прильоту” загинули п’ятеро людей, зокрема 19-річна вагітна жінка. 57 людей постраждали. Серед поранених були троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки у віці 14 та 16. Наступного дня в лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок цього удару. Більшість загиблих перебували в момент удару на вулиці – вони приїхали подавати документи до ЦНАПу. Будівля міськради частково завалилася, також внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнали будівлі навколо.
Церковне свято 4 лютого
4 лютого вшановують пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо 4 лютого у лісі мало снігу, то буде відлига.
Якщо в цей день немає морозу, то зима буде довгою.
Що не можна робити 4 лютого
Не можна залишати безлад у будинку.
Не можна лаятись.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Оригінально, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, загиблі, исторія, ракетний удар, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 06:00;