Сьогодні 4 лютого: яке свято та день в історії

4 лютого першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона. 4 лютого 1859 вважається датою, коли виявили Синайський кодекс. 1918-го в Києві остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. 1945-го відкрилася Ялтинська конференція. 1970-го заснували місто Прип’ять. 2004-го розпочала роботу соціальна мережа “Facebook”.

Свята та пам’ятні дати 4 лютого

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

Світ також: Міжнародний день людського братства, День вакууму, День неандертальця.

4 лютого в історії

4 лютого 1789 року першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона.

До цього у Сполучених Штатах існувала посада президента Континентального конгресу (з 1774 року), але його повноваження скоріше відповідали сучасному спікеру. Нові повноваження та нову процедуру виборів прописали у конституції США, що була затверджена 17 вересня 1787 року. Саме в ній описали незвичайний для більшості демократичних країн механізм “вибору виборців”, які вже потім голосують за президента. У перших виборах брали участь виборці лише десяти з 13 штатів, що існували на той момент (Північна Кароліна і Род-Айленд ще не ратифікували конституцію, а Нью-Йорк не встиг ухвалити відповідні закони). За Вашингтона голосували 69 людей. І він отримав усі 69 голосів, тож залишається єдиним президентом в історії США, обраним одноголосно. При цьому кожен з виборців мав по два голоси – другий розподіляли серед інших кандидатів, щоб визначити віцепрезидента. Ним став Джон Адамс, набравши 34 голоси. Зайнявши пост президента, Вашингтон намагався відмовитися від зарплати (як і раніше не брав грошей, бувши головнокомандувачем армії США). Але Конгрес все ж таки призначив йому зарплату у 25 000 доларів на рік, щоб виправити скрутне фінансове становище, в якому на той момент знаходився Вашингтон. Президентом США його обирали двічі – вдруге 1792 року. Вашингтон керував країною до 1797 року. Його наступником став Адамс.

4 лютого 1859 року вважається датою, коли виявили Синайський кодекс – список Біблії грецькою мовою з неповним текстом Старого Завіту та повним текстом Нового Завіту.

Знайшов старовинний документ німецький дослідник Костянтин Тишендорф. Власне вперше він зіштовхнувся із Синайським кодексом ще 1844 року, але не міг його дослідити повністю. Дослідник кілька разів повертався на Синайський півострів – до монастиря Святої Катерини, у бібліотеці якого знайшов документ. Він намагався домогтися від ченців права вивчити кодекс. І це Тишендорфу все ж таки вдалося 4 лютого 1859 року. Зараз Синайський кодекс вважається найдавнішим унціальним пергаментним рукописом Біблії. Кодекс було написано у IV столітті.

4 лютого 1918 року у Києві війська УНР остаточно придушили більшовицький Січневий заколот.

В останні дні єдиним осередком опору залишався завод “Арсенал”, з якого заколот і починався. Завод узяли штурмом війська під командуванням Симона Петлюри. Надалі радянська пропаганда розганяла фейкову історію про розстріл у дворі заводу 300 його захисників, але очевидці свідчили, що ніякого масового розстрілу не було. Попри придушення заколоту, він досяг своєї мети – відтягнув війська УНР із фронту та створив ілюзію “народної підтримки” більшовиків. Уже цього дня російські окупанти захопили мости через Дніпро, а наступного – почали штурмувати Печерськ.

4 лютого 1945 року в Криму відкрилася Ялтинська конференція, на якій зустрілися керівники США, Великої Британії та СРСР – Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін. Предметом обговорення стали питання завершення Другої світової війни та повоєнного світоустрою. Детальніше.

4 лютого 1970 року засновано місто Прип’ять. Його будівництво розпочалося одночасно з будівництвом Чорнобильської АЕС, яка знаходиться за два кілометри від Прип’яті. Проєкт передбачав, що населення міста становитиме 75 – 78 тисяч жителів. Станом на 1986 рік, коли сталася аварія на ЧАЕС, у місті проживало понад 45 тисяч людей. Усіх мешканців Прип’яті евакуювали з міста через радіаційне забруднення. Після аварії на ЧАЕС тут залишалося лише 5 тисяч осіб для проведення невідкладних робіт. Зараз Прип’ять – місто-примара.

Відео: https://www.instagram.com/chernobylzone

4 лютого 2004 року розпочала роботу соціальна мережа “Facebook”. Детальніше.

Церковне свято 4 лютого

4 лютого вшановують пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського. Він жив у IV – V століттях. Народився в Олександрії у християнській сім’ї. Ще юнаком залишив світ і пішов до Єгипту на Пелусіотську гору, яка стала місцем його чернечих подвигів. Місцеві ченці згодом обрали Ісидора своїм настоятелем і звели до сану пресвітера. Він проповідував та писав послання. Після нього залишилося близько 10 тисяч листів, з яких до нас дійшло 2090. Преподобний Ісидор досяг глибокої старості та помер близько 436 року.

Народні прикмети

Якщо 4 лютого у лісі мало снігу, то буде відлига.

Якщо в цей день немає морозу, то зима буде довгою.

Що не можна робити 4 лютого

Не можна залишати безлад у будинку.

Не можна лаятись.