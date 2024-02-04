Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории

4 февраля первым президентом США единогласно избрали Джорджа Вашингтона. 4 февраля 1859 года считается датой, когда обнаружили Синайский кодекс. В 1918-м в Киеве окончательно подавили большевистский Январский мятеж. В 1945-м открылась Ялтинская конференция. В 1970-м основали город Припять. В 2004-м начала работу социальная сеть «Facebook».

Праздники и памятные даты 4 февраля

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

В мире также: Международный день человеческого братства, День вакуума, День неандертальца.

4 февраля в истории

4 февраля 1789 года первым президентом США единогласно избрали Джорджа Вашингтона.

До этого в Соединенных Штатах существовал пост президента Континентального конгресса (с 1774 года), но его полномочия скорее соответствовали современному спикеру. Новые полномочия и новую процедуру выборов прописали в конституции США, утвержденной 17 сентября 1787 года. Именно в ней описали необычный для большинства демократических стран механизм «выбора выборщиков», которые уже затем отдают голоса за президента. В первых выборах участвовали избиратели только десяти из существовавших на тот момент 13 штатов (Северная Каролина и Род-Айленд еще не ратифицировали конституцию, а Нью-Йорк не успел принять соответствующие законы). За Вашингтона голосовали 69 человек. И он получил все 69 голосов, поэтому остается единственным президентом в истории США, избранным единогласно. При этом у каждого из выборщиков было по два голоса – второй распределяли среди остальных кандидатов, чтобы определить вице-президента. Им стал Джон Адамс, набрав 34 голоса. Заняв пост президента, Вашингтон пытался отказаться от зарплаты (так же, как раньше не брал денег, будучи главнокомандующим армии США). Но Конгресс все же назначил ему зарплату в 25 000 долларов в год, чтобы исправить затруднительное финансовое положение, в котором на тот момент находился Вашингтон. Президентом США его избирали дважды – вторично в 1792 году. Вашингтон руководил страной до 1797-го. Его преемником стал Адамс.

4 февраля 1859 года считается датой, когда обнаружили Синайский кодекс – список Библии на греческом языке с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета.

Нашел старинный документ немецкий исследователь Константин Тишендорф. Собственно впервые он столкнулся с Синайским кодексом еще в 1844 году, но не мог его исследовать полностью. Исследователь несколько раз возвращался на Синайский полуостров – в монастырь Святой Екатерины, в библиотеке которого нашел документ. Он пытался добиться от монахов права изучить кодекс. И это Тишендорфу все же удалось 4 февраля 1859 года. Сейчас Синайский кодекс считается древнейшей унциальной пергаментной рукописью Библии. Кодекс был написан в IV веке.

4 февраля 1918 года в Киеве войска УНР окончательно подавили большевистский Январский мятеж.

В последние дни единственным очагом сопротивления оставался завод «Арсенал», с которого мятеж и начинался. Завод взяли штурмом войска под командованием Симона Петлюры. В дальнейшем советская пропаганда разгоняла фейковую историю о расстреле во дворе завода 300 его защитников, но очевидцы свидетельствовали, что никакого массового расстрела не было. Несмотря на подавление мятежа, он достиг своей цели – оттянул войска УНР с фронта и создал иллюзию «народной поддержки» большевиков. Уже в этот день российские оккупанты захватили мосты через Днепр, а на следующий — начали штурмовать Печерск.

4 февраля 1945 года в Крыму открылась Ялтинская конференция, на которой встретились руководители США, Великобритании и СССР – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Предметом обсуждения стали вопросы завершения Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Подробнее.

4 февраля 1970 года основан город Припять. Его строительство началось одновременно со строительством Чернобыльской АЭС, которая находится в двух километрах от Припяти. Проектом предполагалось, что население города составит 75 – 78 тысяч человек. По состоянию на 1986 год, когда произошла авария на ЧАЭС, в городе проживало более 45 тысяч человек. Всех жителей Припяти эвакуировали из города из-за радиационного загрязнения. После аварии на ЧАЭС здесь оставалось всего 5 тысяч человек для проведения безотлагательных работ. Сейчас Припять – город-призрак.

Видео: https://www.instagram.com/chernobylzone

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть «Facebook». Подробнее.

Церковный праздник 4 февраля

4 февраля чтят память преподобного Исидора Пелусиотского. Он жил в IV – V веках. Родился в Александрии в христианской семье. Еще юношей покинул мир и пошел в Египет на Пелусиотскую гору, ставшую местом его монашеских подвигов. Местные монахи впоследствии избрали Исидора своим настоятелем и возвели в сан пресвитера. Он проповедовал и писал послания. После него осталось около 10 тысяч писем, из которых до нас дошло 2090. Преподобный Исидор достиг глубокой старости и умер около 436 года.

Народные приметы

Если 4 февраля в лесу мало снега, то будет оттепель.

Если в этот день нет мороза, то зима будет долгой.

Что нельзя делать 4 февраля

Нельзя оставлять беспорядок в доме.

Нельзя ругаться.