Сегодня 4 февраля 2026: какой день в истории

Календарь 06:00   04.02.2026
Оксана Горун
4 февраля 2025 года российская армия ударила ракетой «Искандер» по зданию городского совета в Изюме, погибли шесть человек, среди них – беременная женщина. В 2004-м начала работу социальная сеть «Фейсбук». В 1998-м глава Microsoft Билл Гейтс стал жертвой «кондитерских террористов». В 1970-м основали город Припять. В 1945-м открылась Ялтинская конференция. В 1918-м в Киеве окончательно подавили большевистский Январский мятеж.  4 февраля 1859 года считают датой, когда обнаружили Синайский кодекс. В 1789-м первым президентом США единогласно избрали Джорджа Вашингтона. 

Праздники и памятные даты 4 февраля

4 февраля – Международный день человеческого братства и Всемирный день борьбы с раком.

Первая среда февраля – это Всемирный день чтения вслух.

Сегодня также: День создания вакуума и День неандертальца.

4 февраля в истории

4 февраля 1789 года первым президентом США единогласно избрали Джорджа ВашингтонаПодробнее.

4 февраля 1859 года считается датой, когда обнаружили Синайский кодекс – список Библии на греческом языке с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета. Подробнее.

4 февраля 1918 года в Киеве войска УНР окончательно подавили большевистский Январский мятежПодробнее.

4 февраля 1945 года в Крыму открылась Ялтинская конференция. Подробнее.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции
Фото: US government photographer

4 февраля 1970 года основан город Припять. Подробнее.

4 февраля 1998 года глава Microsoft Билл Гейтс стал жертвой «кондитерских террористов». В лицо мультимиллиардера попали пирогом со взбитыми сливками. Подробнее.

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. Подробнее.

4 февраля 2025 года «Искандером» российская армия ударила по только что отстроенному городскому совету в Изюме. В результате «прилета» погибли пять человек, в том числе 19-летняя беременная женщина. 57 человек пострадали. Среди раненых были трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16. На следующий день в больнице скончался 61-летний мужчина, который получил тяжелые ранения в результате этого удара. Большинство погибших находились в момент удара на улице – они приехали подавать документы в ЦНАП. Здание горсовета частично обрушилось, также в результате удара существенные повреждения получили дома вокруг.

Церковный праздник 4 февраля

4 февраля чтят память преподобного Исидора Пелусиотского. Подробнее.

Народные приметы

Если 4 февраля в лесу мало снега, то будет оттепель.

Если в этот день нет мороза, то зима будет долгой.

Что нельзя делать 4 февраля

Нельзя оставлять беспорядок в доме.

Нельзя ругаться.

Автор: Оксана Горун
