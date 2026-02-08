Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
Фото: АО “Укрзалізниця”
В АО «Укрзалізниця» сообщили об изменениях в движении поездов в сторону Изюма 9 февраля.
«В связи с проведением плановых ремонтных работ 9 февраля 2026 отменено курсирование региональных и технических поездов», – пишут железнодорожники.
Речь идет о таких поездах:
- № 811 Харьков-Пасс – Изюм
- № 812 Изюм – Харьков-Пасс
- № 7658 Изюм – Закомельская
- № 7667 Закомельская – Изюм.
«Продажа проездных документов на указанные рейсы на дату закрыта. Просим пассажиров заранее планировать поездки и учесть изменения», – добавили в сообщении.
Читайте также: В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 17:35;