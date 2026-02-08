Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось

В АО «Укрзалізниця» сообщили об изменениях в движении поездов в сторону Изюма 9 февраля.

«В связи с проведением плановых ремонтных работ 9 февраля 2026 отменено курсирование региональных и технических поездов», – пишут железнодорожники.

Речь идет о таких поездах:

№ 811 Харьков-Пасс – Изюм

№ 812 Изюм – Харьков-Пасс

№ 7658 Изюм – Закомельская

№ 7667 Закомельская – Изюм.

«Продажа проездных документов на указанные рейсы на дату закрыта. Просим пассажиров заранее планировать поездки и учесть изменения», – добавили в сообщении.

