Live

Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось

Транспорт 17:35   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось Фото: АО “Укрзалізниця”

В АО «Укрзалізниця» сообщили об изменениях в движении поездов в сторону Изюма 9 февраля. 

«В связи с проведением плановых ремонтных работ 9 февраля 2026 отменено курсирование региональных и технических поездов», – пишут железнодорожники.

Речь идет о таких поездах:

  • № 811 Харьков-Пасс – Изюм
  • № 812 Изюм – Харьков-Пасс
  • № 7658 Изюм – Закомельская
  • № 7667 Закомельская – Изюм.

«Продажа проездных документов на указанные рейсы на дату закрыта. Просим пассажиров заранее планировать поездки и учесть изменения», – добавили в сообщении.

Читайте также: В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
08.02.2026, 17:35
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
08.02.2026, 09:37
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
08.02.2026, 06:00
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
08.02.2026, 13:26
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
08.02.2026, 14:40
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
08.02.2026, 17:35

Новости по теме:

08.02.2026
В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда
03.02.2026
Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля
31.01.2026
Маршрут электричек сократили в Харьковской области из-за боевых действий
29.01.2026
Кто имеет право сидеть на нижней полке и куда складывать багаж – ответ УЗ
28.01.2026
«Особый режим движения»: УЗ вводит ограничения на Харьковщине, подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 17:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили об изменениях в движении поездов в сторону Изюма 9 февраля. ".