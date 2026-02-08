Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося
В АТ “Укрзалізниця” повідомили про зміни в русі поїздів у бік Ізюму 9 лютого.
“У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт 9 лютого 2026 року скасовано курсування регіональних та технічних поїздів”, – пишуть залізничники.
Зокрема, йдеться про наступні поїзди:
- № 811 Харків-Пас – Ізюм
- № 812 Ізюм – Харків-Пас
- № 7658 Ізюм – Закомельська
- № 7667 Закомельська – Ізюм.
“Продаж проїзних документів на зазначені рейси на цю дату закрито. Просимо пасажирів заздалегідь планувати поїздки та врахувати зміни“, – додали у повідомленні.
