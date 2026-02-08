Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося

В АТ “Укрзалізниця” повідомили про зміни в русі поїздів у бік Ізюму 9 лютого.

“У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт 9 лютого 2026 року скасовано курсування регіональних та технічних поїздів”, – пишуть залізничники.

Зокрема, йдеться про наступні поїзди:

№ 811 Харків-Пас – Ізюм

№ 812 Ізюм – Харків-Пас

№ 7658 Ізюм – Закомельська

№ 7667 Закомельська – Ізюм.

“Продаж проїзних документів на зазначені рейси на цю дату закрито. Просимо пасажирів заздалегідь планувати поїздки та врахувати зміни“, – додали у повідомленні.