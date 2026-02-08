Live

Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося

Транспорт 17:35   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося

В АТ “Укрзалізниця” повідомили про зміни в русі поїздів у бік Ізюму 9 лютого. 

“У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт 9 лютого 2026 року скасовано курсування регіональних та технічних поїздів”, – пишуть залізничники.

Зокрема, йдеться про наступні поїзди:

  • № 811 Харків-Пас – Ізюм
  • № 812 Ізюм – Харків-Пас
  • № 7658 Ізюм – Закомельська
  • № 7667 Закомельська – Ізюм.

Продаж проїзних документів на зазначені рейси на цю дату закрито. Просимо пасажирів заздалегідь планувати поїздки та врахувати зміни“, – додали у повідомленні.

Читайте також: У УЗ поінформували про затримку харківського поїзда

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося
08.02.2026, 17:35
Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА
Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА
08.02.2026, 13:26
Завтра в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають синоптики
Завтра в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають синоптики
08.02.2026, 14:40
“Найбільше потрібні”: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину
“Найбільше потрібні”: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину
08.02.2026, 15:48
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
08.02.2026, 12:49
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
08.02.2026, 09:37

Новини за темою:

04.02.2026
Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії
03.02.2026
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
27.01.2026
Афера на «єВідновленні»: як житель Ізюма придбав квартиру в Ірпені – слідство
26.01.2026
Блекаути в містах Харківщини після атаки РФ – що відомо
24.12.2025
Погрожували жителям Харківщини: вирок трьом окупантам


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Продаж квитків на поїзди від та до Ізюму зупинили – що трапилося», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 17:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили про зміни в русі поїздів у бік Ізюму 9 лютого. ".