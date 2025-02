Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. В 1998-м глава Microsoft Билл Гейтс стал жертвой «кондитерских террористов». В 1970-м основали город Припять. В 1945-м открылась Ялтинская конференция. В 1918-м в Киеве окончательно подавили большевистский Январский мятеж. 4 февраля 1859 года считают датой, когда обнаружили Синайский кодекс. В 1789-м первым президентом США единогласно избрали Джорджа Вашингтона.

Праздники и памятные даты 4 февраля

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

Сегодня также: Международный день человеческого братства, День создания вакуума, День неандертальца.

4 февраля в истории

4 февраля 1789 года первым президентом США единогласно избрали Джорджа Вашингтона. Подробнее.

4 февраля 1859 года считается датой, когда обнаружили Синайский кодекс – список Библии на греческом языке с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета. Подробнее.

4 февраля 1918 года в Киеве войска УНР окончательно подавили большевистский Январский мятеж. Подробнее.

4 февраля 1945 года в Крыму открылась Ялтинская конференция. Подробнее.

4 февраля 1970 года основан город Припять. Подробнее.

4 февраля 1998 года глава Microsoft Билл Гейтс стал жертвой «кондитерских террористов». В лицо мультимиллиардера попали пирогом со взбитыми сливками. Однако интересен не столько этот факт, сколько идеология «кондитерского террора» и деятельность его основателя.

Фото лица Билла Гейтса, облепленного сливками, облетело все ведущие мировые СМИ.

«Главу правления корпорации Microsoft сегодня вечером ударили кремовым пирогом по лицу во время визита к бельгийским деловым и правительственным лидерам. Организаторы визита господина Гейтса заявили, что пять человек, оснащенных запасами пирогов, были вовлечены в то, что, как считают, было шуткой в ​​коммерческих целях. Вскоре после инцидента кто-то из абонентов предложил продать Reuters Television видео о нападении на господина Гейтса, когда он входил в правительственное здание. Associated Press сообщило, что некоторые телевизионные сети выставляли 4000 долларов за кадры. Господин Гейтс был «удивлен и разочарован», но не пострадал от нападения, сказала Эрин Брюэр, представитель компании в Редмонде, штат Вашингтон. Она сказала, что господину Гейтсу понадобилось некоторое время, чтобы привести себя в порядок, а затем он выступил с запланированной речью о технологиях и образовании. Госпожа Брюэр сказала, что не верит, что мистер Гейтс или Microsoft будут предъявлять обвинения. Она сказала, что компания понимает, что этот инцидент произошел с подачи Ноэля Годена, бельгийца, сделавшего себе имя и основавшего прибыльный бизнес, бросая пироги с заварным кремом в лицо богатых и знаменитых», — описывала события The New York Times.

Деятельность Ноэля Годена, о котором упомянуло издание, на самом деле не сводится к простому «бизнесу на бросании пирогами в знаменитостей». В Бельгии этот «кондитерский террорист» стал не просто известным человеком, но практически местной достопримечательностью. Сейчас Годену уже 79 лет, и свою деятельность он начал еще в 1960-х. Его называют и писателем, и актером, и даже философом. Акция с попаданием в Билла Гейтса сделала Годена известным на весь мир. Но она была далеко не первой. И выбор «жертв» — далеко не случаен.

«Цель господина Годена давно заключалась в том, чтобы «entarte» («антарт» можно приблизительно перевести как «тортировать» от слова «торт» — Ред.), как он это называет, как можно больше людей, похожих на мистера Гейтса — людей, которые, по мнению Годена, особенно исполнены собственной значимости и особенно лишены чувства юмора. Господин Гейтс отвечает требованиям, потому что он невероятно богат и могуществен, но при этом, как сказал господин Годен в недавнем интервью, он «выбирает работать на службе капиталистическому статус-кво, на самом деле не используя свой интеллект или свое воображение», — пишет издание «Brussels Journal» которое пообщалось с «шутником-тортовщиком».

«Я всегда был сторонником оскорбительных писем в традициях дадаизма и сюрреализма, которые посылают интеллектуалы, чтобы бросить вызов претензиям известных людей, — объяснил журналистам свою деятельность Годен. — Но если бы я направил письмо Биллу Гейтсу, его увидел бы только он. А я общаюсь с помощью пирогов, эдаким визуальным эсперанто«.

Идеи Годена на самом деле разделяет немало последователей. Люди сообщают ему о местонахождении «напыщенных персон», а также участвуют в «кондитерском терроризме» (к примеру, в нападении на Гейтса, по словам Годена, приняли участие 32 человека – от тех, кто предоставлял информацию, до самих «террористов», которые разными путями проносили торты мимо охраны). При этом Годен ответственно подходит к своей миссии. У него даже есть особый рецепт пирога – с рыхлым бисквитом и большим количеством взбитых сливок, чтобы не ранить «жертву». «Кондитерские террористы», можно сказать, следуют собственному кодексу чести.

«Мы никогда не атакуем безобидных знаменитостей, которые не обижаются, или людей, находящихся сейчас в слабой позиции», — уверяет Годен.

Его «любимцем» является французский философ Бернар-Анри Леви. Несчастный получал пирогом по лицу уже семь раз.

«Мистер Годен испытывает особое отвращение к мистеру Леви, культовой фигуре во Франции, который женат на красавице-актрисе Ариэль Домбаль, любит носить белые рубашки, расстегнутые почти до пупка, и выступать на политические темы, и однажды заявил: «Я талантливейший писатель своего поколения». «Он воспринимает себя ужасно серьезно, — с отвращением говорит господин Годен. – Он хочет быть современным Сартром».

Кроме Леви и Гейтса, в перечне «жертв кондитерского терроризма», в частности: экс-президент Франции Николя Саркози (пирогом по лицу он получил до избрания на высшую должность страны), знаменитый хореограф Морис Бежар, актриса Элен Ролле (главная героиня сериала «Элен и друзья»), французский хип-хоппер Doc Gynéco и другие.

Как правило, пострадавшие не обращаются в полицию, но, конечно, нервно реагируют. Исключением, поразившим Годена, стал актер и кинорежиссер Жан-Люк Годар.

«Он достал сигару и медленно начал слизывать сливки, – вспоминает Годен. – А потом он сказал, что это дань немому кино».

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. Подробнее.

Церковный праздник 4 февраля

4 февраля чтят память преподобного Исидора Пелусиотского. Он жил в IV – V веках. Родился в Александрии в христианской семье. Еще юношей покинул мир и пошел в Египет на Пелусиотскую гору, ставшую местом его монашеских подвигов. Местные монахи впоследствии избрали Исидора своим настоятелем и возвели в сан пресвитера. Он проповедовал и писал послания. После него осталось около 10 тысяч писем, из которых до нас дошло 2090. Преподобный Исидор достиг глубокой старости и умер около 436 года.

Народные приметы

Если 4 февраля в лесу мало снега, то будет оттепель.

Если в этот день нет мороза, то зима будет долгой.

Что нельзя делать 4 февраля

Нельзя оставлять беспорядок в доме.

Нельзя ругаться.