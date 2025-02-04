Сьогодні 4 лютого: яке свято та день в історії

4 лютого 2004 року розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. У 1998-му глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. У 1970-му заснували місто Прип’ять. У 1945-му відкрилася Ялтинська конференція. У 1918-му в Києві остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. 4 лютого 1859 року вважають датою, коли виявили Синайський кодекс. У 1789-му першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона.

Свята та пам’ятні дати 4 лютого

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

Сьогодні також: Міжнародний день людського братства, День створення вакууму, День неандертальця.

4 лютого в історії

4 лютого 1789 року першим президентом США одноголосно обрали Джорджа Вашингтона. Докладніше.

4 лютого 1859 року вважається датою, коли виявили Синайський кодекс – список Біблії грецькою мовою з неповним текстом Старого Завіту та повним текстом Нового Завіту. Докладніше.

4 лютого 1918 року у Києві війська УНР остаточно придушили більшовицький Січневий заколот. Докладніше.

4 лютого 1945 року в Криму відкрилася Ялтинська конференція. Докладніше.

4 лютого 1970 року засновано місто Прип’ять. Докладніше.

4 лютого 1998 року глава “Microsoft” Білл Гейтс став жертвою “кондитерських терористів”. В обличчя мультимільярдера влучили пирогом зі збитими вершками. Однак цікавий не так цей факт, як ідеологія “кондитерського терору” та діяльність його засновника.

Фото обличчя Білла Гейтса, обліпленого вершками, облетіло всі провідні світові ЗМІ.

“Голову правління корпорації “Microsoft” сьогодні ввечері вдарили кремовим пирогом по обличчю під час візиту до бельгійських ділових та урядових лідерів. Організатори візиту пана Гейтса заявили, що п’ять осіб, оснащених запасами пирогів, були залучені до того, що, як вважають, було жартом в комерційних цілях. Незабаром після інциденту хтось з абонентів запропонував продати “Reuters Television” відео про напад на пана Гейтса, коли він входив до урядової будівлі. “Associated Press” повідомило, що деякі телевізійні мережі виставляли аж 4000 доларів за кадри. Пан Гейтс був “здивований і розчарований”, але не постраждав від нападу, сказала Ерін Брюер, представниця компанії в Редмонді, штат Вашингтон. Вона сказала, що пану Гейтсу знадобився деякий час, щоб привести себе до ладу, а потім він виступив із запланованою промовою про технології та освіту. Пані Брюер сказала, що не вірить, що містер Гейтс або “Microsoft” висуватимуть звинувачення. Вона сказала, що компанія розуміє, що цей інцидент стався з подачі Ноеля Годена, бельгійця, який зробив собі ім’я та завів прибутковий бізнес, кидаючи пироги із заварним кремом в обличчя багатих і знаменитих”, – описувала події “The New York Times”.

Діяльність Ноеля Годена, про якого згадало видання, насправді не зводиться до простого “бізнесу на киданні пирогами в знаменитостей”. У Бельгії цей “кондитерський терорист” став не просто відомою людиною, але практично місцевою пам’яткою. Нині Годену вже 79 років, а свою діяльність він розпочав ще у 1960-х. Його називають і письменником, і актором, і навіть філософом. Акція з влучанням у Білла Гейтса зробила Годена відомим на весь світ. Але вона була далеко не першою. І вибір “жертв” – далеко не випадковий.

“Мета пана Годена давно полягала в тому, щоб “entarte” (“антарт” можна приблизно перекласти як “тортувати” від слова “торт” – Ред.), як він це називає, якнайбільше людей, схожих на містера Гейтса – людей, які, на думку Годена, особливо сповнені власної значущості й особливо позбавлені почуття гумору. Пан Гейтс відповідає вимогам, тому що він неймовірно багатий і могутній, але при цьому, як сказав пан Годен у нещодавньому інтерв’ю, він “обирає працювати на службі капіталістичного статус-кво, насправді не використовуючи свій інтелект чи свою уяву”, – пише видання “Brussels Journal” яке поспілкувалося з “жартівником-тортівником”.

“Я завжди був прихильником образливих листів у традиціях дадаїзму та сюрреалізму, які посилають інтелектуали, щоб кинути виклик претензіям відомих людей, – пояснив журналістам свою діяльність Годен. – Але якби я надіслав листа Біллу Гейтсу, його побачив би тільки він. А я спілкуюся за допомогою пирогів, таким собі візуальним есперанто”.

Ідеї ​​Годена насправді поділяє чимало послідовників. Люди повідомляють йому про місцеперебування “пихатих персон”, а також беруть участь у “кондитерському тероризмі” (наприклад, у нападі на Гейтса, за словами Годена, взяли участь 32 особи – від тих, хто надавав інформацію, до самих “терористів”, які різними шляхами проносили торти повз охорону). При цьому Годен відповідально ставиться до своєї місії. У нього навіть є особливий рецепт пирога – з пухким бісквітом та великою кількістю збитих вершків, щоб не поранити “жертву”. “Кондитерські терористи”, можна сказати, дотримуються власного кодексу честі.

“Ми ніколи не атакуємо необразливих, нешкідливих знаменитостей або людей, які зараз перебувають у слабкій позиції”, – запевняє Годен.

Його “улюбленцем” є французький філософ Бернар-Анрі Леві. Нещасний отримував пирогом по обличчю сім разів.

“Містер Годен відчуває особливу відразу до містера Леві, культової фігури у Франції, який одружений на красуні-акторці Аріель Домбаль, любить носити білі сорочки, розстебнуті майже до пупка, і виступати на політичні теми, й одного разу заявив: “Я найталановитіший письменник свого покоління “. “Він сприймає себе дуже серйозно, – з огидою говорить пан Годен. – Він хоче бути сучасним Сартром”.

Крім Леві та Гейтса, у переліку “жертв кондитерського тероризму”, зокрема: експрезидент Франції Ніколя Саркозі (пирогом по обличчю він отримав до обрання на вищу посаду країни), знаменитий хореограф Моріс Бежар, актриса Елен Ролле (головна героїня серіалу “Елен” та друзі”), французький хіп-хопер Doc Gynéco та інші.

Як правило, постраждалі не звертаються до поліції, але, звісно, ​​нервово реагують. Винятком, який вразив Годена, став актор і кінорежисер Жан-Люк Годар.

“Він дістав сигару та повільно почав злизувати вершки, – згадує Годен. – А потім він сказав, що це данина німому кіно”.

4 лютого 2004 року розпочала роботу соціальна мережа “Фейсбук”. Докладніше.

Церковне свято 4 лютого

4 лютого вшановують пам’ять преподобного Ісидора Пелусіотського. Він жив у IV – V століттях. Народився в Олександрії у християнській сім’ї. Ще юнаком залишив світ і пішов до Єгипту на Пелусіотську гору, яка стала місцем його чернечих подвигів. Місцеві ченці згодом обрали Ісидора своїм настоятелем і звели до сану пресвітера. Він проповідував та писав послання. Після нього залишилося близько 10 тисяч листів, з яких до нас дійшло 2090. Преподобний Ісидор досяг глибокої старості та помер близько 436 року.

Народні прикмети

Якщо 4 лютого у лісі мало снігу, то буде відлига.

Якщо в цей день немає морозу, то зима буде довгою.

Що не можна робити 4 лютого

Не можна залишати безлад у будинку.

Не можна лаятись.