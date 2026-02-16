Новини Харкова — головне за 16 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:28
Тривога у Харкові цієї ночі звучала один раз – причина
Тривогу в Харкові оголосили о 02:49. За даними Повітряних сил ЗСУ, на північно-східному напрямку зафіксували активність ворожої тактичної авіації. В основному, загроза обстрілу виникла для прифронтових областей.
Вже о 02:54 ворог запустив авіабомби на Харківщину. А о 03:05 додалася балістика.
Повторні пуски авіабомб були вже під ранок – о 03:41. Відбій у Харкові дали о 03:57. Станом на 07:28 у Харкові та області – без нових загроз.
