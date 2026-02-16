Live

На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ

Фронт 16:43   16.02.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз намагався наступати в напрямку Курилівки, отримав відсіч.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 78 боїв.

Нагадаємо, у зведенні 16 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксували просування українських захисників на двох напрямках на Харківщині. Згідно з отриманими геолокаційними відеозаписами, нещодавно СОУ просунулися у північно-східній частині Вільчі . Також експерти передають, що українські воїни вже перебувають та діють у північній частині Куп’янська. Раніше там були російські окупанти.

Автор: Вікторія Яковенко
