На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз намагався наступати в напрямку Курилівки, отримав відсіч.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 78 боїв.
Нагадаємо, у зведенні 16 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що зафіксували просування українських захисників на двох напрямках на Харківщині. Згідно з отриманими геолокаційними відеозаписами, нещодавно СОУ просунулися у північно-східній частині Вільчі . Також експерти передають, що українські воїни вже перебувають та діють у північній частині Куп’янська. Раніше там були російські окупанти.
16 Лютого 2026 в 16:43