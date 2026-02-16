На Харьковщине идут три боя: где атакует враг, сообщил Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении противник один раз пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 78 боев.
Напомним, в сводке 16 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировали продвижение украинских защитников по двум направлениям в Харьковской области. Согласно полученным геолокационным видеозаписям, недавно СОУ продвинулись в северо-восточной части Вильчи. Также эксперты передают, что украинские воины уже находятся и действуют в северной части Купянска. Раньше там были российские оккупанты.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
