Новости Харькова — главное за 16 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:28
Тревога в Харькове этой ночью звучала один раз – причина
Тревогу в Харькове объявили в 02:49. По данным Воздушных сил ВСУ, на северо-восточном направлении зафиксировали активность вражеской тактической авиации. В основном, угроза обстрела возникла для прифронтовых областей.
Уже в 02:54 враг запустил авиабомбы на Харьковщину. А в 03:05 добавилась баллистика.
Повторные пуски авиабомб были уже под утро – в 03:41. Отбой в Харькове дали в 03:57. По состоянию на 07:28 в Харькове и области – без новых угроз.
