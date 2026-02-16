Live

Новости Харькова — главное за 16 февраля: как прошла ночь

Общество 07:28   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 16 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:28

Тревога в Харькове этой ночью звучала один раз – причина

Тревогу в Харькове объявили в 02:49. По данным Воздушных сил ВСУ, на северо-восточном направлении зафиксировали активность вражеской тактической авиации. В основном, угроза обстрела возникла для прифронтовых областей.

Уже в 02:54 враг запустил авиабомбы на Харьковщину. А в 03:05 добавилась баллистика.

Повторные пуски авиабомб были уже под утро – в 03:41. Отбой в Харькове дали в 03:57. По состоянию на 07:28 в Харькове и области – без новых угроз.

Читайте также: Сегодня 16 февраля 2026: какой праздник и день в истории

