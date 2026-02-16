Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов

Трижды обстрелял враг Харьков на прошлой неделе. Несмотря на то, что эти семь дней были «тише» предыдущих, это не повод для иллюзий, констатирует мэр Игорь Терехов.

«То, что у нас было меньше прилетов в эти дни, вовсе не означает, что враг отступил или обстрелы больше не повторятся», — предупредил городской голова.

Россияне били по городу только БпЛА типа «Молния». Все «прилеты» – в Шевченковском районе.

«Один боеприпас упал на открытую территорию и не сдетонировал, один попал в крышу здания, еще один – по территории предприятия критической инфраструктуры. В последнем случае в результате взрыва были выбиты окна в ближайших жилых домах – коммунальщики уже отработали каждую такую ​​локацию. Счастье, что обошлось без жертв и пострадавших. Чтобы так было всегда», — написал Терехов.

За неделю тревога в Харькове продолжалась 77 часов. Это на 56 часов (42%) меньше, чем в целом по региону.