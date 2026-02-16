Live

Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов

Общество 14:42   16.02.2026
Виктория Яковенко
Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов Фото: Игорь Терехов

Трижды обстрелял враг Харьков на прошлой неделе. Несмотря на то, что эти семь дней были «тише» предыдущих, это не повод для иллюзий, констатирует мэр Игорь Терехов.

«То, что у нас было меньше прилетов в эти дни, вовсе не означает, что враг отступил или обстрелы больше не повторятся», — предупредил городской голова.

Россияне били по городу только БпЛА типа «Молния». Все «прилеты» – в Шевченковском районе.

«Один боеприпас упал на открытую территорию и не сдетонировал, один попал в крышу здания, еще один – по территории предприятия критической инфраструктуры. В последнем случае в результате взрыва были выбиты окна в ближайших жилых домах – коммунальщики уже отработали каждую такую ​​локацию. Счастье, что обошлось без жертв и пострадавших. Чтобы так было всегда», — написал Терехов.

За неделю тревога в Харькове продолжалась 77 часов. Это на 56 часов (42%) меньше, чем в целом по региону.

Читайте также: Синегубов: из-за обстрелов региона пострадал 15-летний подросток

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

14.02.2026
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
12.02.2026
«Катастрофические отключения» — Терехов о ситуации со светом в Харькове
11.02.2026
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
10.02.2026
«Несмотря на договоренности» в домах без тепла в Харькове отключают свет — мэр
10.02.2026
Очень тяжелая ситуация — Терехов об отоплении в Харькове после атаки на ТЭЦ-5


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды обстрелял враг Харьков на прошлой неделе. Несмотря на то, что эти семь дней были «тише» предыдущих, это не повод для иллюзий, констатирует мэр Игорь Терехов.".