Тиждень у Харкові минув без жертв і постраждалих – Терехов

Тричі обстріляв ворог Харків минулого тижня. Попри те, що ці сім днів були «тихішими» за попередні, це не привід для ілюзій, констатує мер Ігор Терехов.

«Те, що ми мали менше прильотів цими днями, зовсім не означає, що ворог відступив або обстріли більше не повторяться», – попередив міський голова.

Росіяни били по місту тільки БпЛА типу «Молния». Усі «прильоти» – В Шевченківському районі.

«Один боєприпас впав на відкриту територію і не здетонував, один влучив у дах будівлі, ще один – по території підприємства критичної інфраструктури. В останньому випадку внаслідок вибуху були вибиті вікна в прилеглих житлових будинках – комунальники вже відпрацювали кожну таку локацію. Щастя, що обійшлося без жертв та постраждалих. Аби ж так було завжди», – написав Терехов.

За тиждень тривога в Харкові тривала 77 годин. Це на 56 годин (42%) менше, ніж загалом у регіоні.