Перегони з ухилянтом у Харкові та порятунок 19 коней – підсумки 16 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 лютого.

<br />

Збив поліціянтку, тікаючи від ТЦК. Аварія за участі ухилянта сталася в Харкові. Подробиці повідомили в ГУ Нацполіції. Група оповіщення ТЦК та СП проводила заходи сьогодні разом із поліціянтами. Під час перевірки документів одного з водіїв, вони з’ясували: чоловік перебуває в розшуку через порушення умов військового обліку. Коли ж йому повідомили, що мають доставити до ТЦК і СП, той натиснув на газ – і спробував втекти. Так здійснив наїзд на поліціянтку, але не зупинився. Його все ж наздогнали та доставили в підрозділ поліції.

Антидронові коридори на дорогах Харківщині звузилися. А де-інде взагалі зникли. Причина – в нещодавніх крижаних дощах і перепадах температур. У Службі відновлення інфраструктури відзначили: на сітці та розтяжках намерзала крига понад 2 см завтовшки. Навантаження на секцію було до 500 кг. Місцями через проїзд такими коридорами негабаритного транспорту, конструкції пошкоджені або взагалі впали. Тож частково їх довелося розібрати. Дорожники обіцяють врахувати досвід і посилити конструкції. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що територія, яку атакують російські дрони на Харківщині, розширюється. Антидроновими сітками вже затягують північні околиці Харкова.

На Харківщину прийшла нова біда. Дві доби поспіль рятувальники з помпами відкачують воду в житловому секторі. Нарахували вже понад 30 подібних викликів. Потерпають фактично всі райони області. Здебільшого – приватний сектор. Надзвичайники радять жителям завчасно дбати про очищення зливової каналізації та дренажних канав, перевірити справність водовідвідних труб та забезпечити відведення води від фундаменту. За потреби слід підготувати мішки з піском, аби захистити входи в відвали. Якщо підтоплення відбувається, треба негайно відключити електрику та не заходити у воду, щоб уникнути ураження струмом.

Дві пожежі через короткі замикання сталися в Харкові. Сьогодні зранку горіла приватна оселя в Основ’янському районі. Загинула 60-річна жінка. Напередодні пожежа з тієї з причини сталася в Холодногірському районі. Вогнеборці врятували 50-річного чоловіка.

Під постійною загрозою атаки російських дронів на Харківщині провели масштабну рятувальну операцію. На безпечну територію евакуювали 19 коней зі Старосалтівської громади. Процес тривав 10 днів. Участь у ньому брав «Червоний хрест» і спецпідрозділ поліції «Білий янгол». Вивозили тварин з кінного клубу «Атлант». Вони з перших днів деокупації залишилися без догляду. Зараз коні – на харківському іподромі під опікою благодійної організації «Animals 911 Ukraine». Про успішне завершення операції повідомив помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков. Разом із конями врятували і їхніх друзів – двох собак і цуценят. До більш безпечного місця перевезли конюха.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 16 лютого: