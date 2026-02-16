Гонки с уклонистом в Харькове и спасение 19 лошадей – итоги 16 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 февраля.

Авария с участием уклониста произошла в Харькове. Группа оповещения ТЦК и СП проводила мероприятия сегодня вместе с полицейскими. Во время проверки документов одного из водителей они выяснили: мужчина находится в розыске из-за нарушения условий военного учета. Когда ему сообщили, что должны доставить в ТЦК, тот нажал на газ – и попытался скрыться. Он совершил наезд на полицейскую, но не остановился. Его все-таки догнали и доставили в подразделение полиции.

Антидроновые коридоры на дорогах Харьковщины сузились. А кое-где вообще исчезли. Причина – в недавних ледяных дождях и перепадах температур. В Службе восстановления инфраструктуры отметили: на сетках и растяжках намерзал лед более 2 см толщиной. Нагрузка на секцию была до 500 кг. Местами из-за проезда по таким коридорам негабаритного транспорта, конструкции повреждены или вообще упали. Так что частично их пришлось разобрать. Дорожники обещают учесть опыт и ужесточить конструкции. Между тем, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что территория, которую атакуют российские дроны на Харьковщине, расширяется. Антидроновые сети уже натягивают на северных окраинах Харькова.

В Харьковскую область пришла новая беда. Двое суток подряд спасатели с насосами откачивают воду в жилом секторе. Насчитали уже более 30 подобных вызовов. Страдают практически все районы области. В основном – частный сектор. Чрезвычайники советуют жителям заблаговременно заботиться об очистке ливневой канализации и дренажных канав, проверить исправность водоотводных труб и обеспечить отвод воды от фундамента. При необходимости следует подготовить мешки с песком, чтобы защитить входы в отвалы. Если подтопление происходит, нужно немедленно отключить электричество и не заходить в воду во избежание поражения током.

Два пожара из-за коротких замыканий произошли в Харькове. Сегодня утром горел частный дом в Основянском районе. Погибла 60-летняя женщина. Накануне пожар по этой причине произошел в Холодногорском районе. Пожарные спасли 50-летнего мужчину.

Под постоянной угрозой атаки российских дронов в Харьковской области провели масштабную спасательную операцию. На безопасную территорию эвакуировали 19 лошадей из Старосалтовской громады. Процесс продолжался 10 дней. Участие в нем принимал «Красный крест» и спецподразделение полиции «Белый ангел». Вывозили животных из конного клуба «Атлант». Они с первых дней деоккупации остались без присмотра. Сейчас лошади – на харьковском ипподроме на попечении благотворительной организации «Animals 911 Ukraine». Об успешном завершении операции сообщил помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков. Вместе с лошадьми спасли и их друзей – двух собак и щенков. В более безопасное место перевезли конюха.

