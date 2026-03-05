Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії

5 березня – Всесвітній день енергоефективності. Цього дня 1616 року католицька церква внесла книгу Миколая Коперника “Про обертання небесних сфер” до Індексу заборонених книг. У 1827-му народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. У 1868-му запатентували степлер. У 1933-му в Німеччині в умовах обмеження громадянських свобод пройшли вибори, які виграли нацисти. У 1940-му керівництво СРСР прийняло рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. У 1946-му Вінстон Черчилль виголосив Фултонську промову. У 1950-му загинув головний командир УПА Роман Шухевич. У 1953-му помер Йосип Сталін, що у Вашингтоні відсвяткували безплатним борщем. У 1963-му співзасновник компанії “Wham-O” Артур Мелін запатентував хула-хуп. У 2022-му росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові.

Свята та пам’ятні дати 5 березня

5 березня – Всесвітній день енергоефективності та Європейський день геодезії та геоінформації.

Також сьогодні: День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості, День дій кліматичного коучингу, День народження степлера.

5 березня в історії

5 березня 1616 року католицька церква внесла книгу Миколая Коперника “Про обертання небесних сфер” до Індексу заборонених книг. Докладніше.

5 березня 1827 року народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. Докладніше.

5 березня 1868 року у Великій Британії запатентували степлер. Детальніше.

5 березня 1933 року в Німеччині відбулися парламентські вибори, яким передував підпал Рейхстагу та обмеження громадянських свобод, що було запроваджене указом президента Гінденбурга “Про захист народу та держави”. Докладніше.

5 березня 1940 року політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. Докладніше.

5 березня 1946 року Вінстон Черчилль виголосив Фултонську промову. Її традиційно вважають відправною точкою Холодної війни. Докладніше.

5 березня 1950 року загинув головний командир УПА Роман Шухевич. Докладніше.

5 березня 1953 року після крововиливу в мозок, який стався ще 1 березня, помер Йосип Сталін. Цю подію вирішив оригінально відзначити власник ресторану “1203” у Вашингтоні. Фото вітрини закладу з рекламою “Безплатний борщ на честь святкування смерті Сталіна” облетіли увесь світ. Докладніше.

5 березня 1963 року співзасновник компанії “Wham-O” Артур Мелін запатентував хула-хуп (простіше кажучи – гімнастичний обруч, який зазвичай крутять на талії). Насправді він не був винахідником хула-хупа, але надав йому нового вигляду і зробив надзвичайно популярним у США. Компанія “Wham-O”, яку Мелін заснував разом з другом Річардом Кнерром у 1948 році, спочатку спеціалізувалася на оригінальному застосуванні в принципі відомих пристроїв. Першим їхнім товаром, що дав назву підприємству, була рогатка. Але незвичайна: її застосовували, щоби стріляти м’ясом для соколів – тренувати птахів для полювання. Звук, який видавали такі рогатки, перетворили на назву компанії – “Wham-O”. Надалі асортимент товарів поповнили різного виду та призначення бумерангами, спортивним обладнанням, але абсолютним хітом продажів стала “летюча тарілка” – фрісбі.

Хула-хупи майстри простих, але хітових іграшок “підглянули” в Австралії. Там обручі, що були зроблені з бамбука, діти крутили навколо талії на уроках фізкультури. Ноу-хау Wham-O полягало у виробництві подібного спортивного обладнання із пластику. Це робило процес простішим, і навіть дозволяло налагодити масове виробництво.

Назву виріб отримав від гавайського танцю, рухи якого схожі на ті, що потрібні для утримання обруча в повітрі. У продаж перші пластикові хула-хупи надійшли у 1958 році. І це знову був абсолютний успіх – лише за чотири місяці продалося близько 25 мільйонів штук. На тлі такої популярності пластикову версію обруча вирішили запатентувати. Проте шалений вибух цікавості до хула-хупів згодом пройшов.

5 березня 2022 року росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові, де тренувалися олімпійські чемпіони з фехтування. Докладніше.

Церковне свято 5 березня

5 березня вшановують пам’ять Конона Ісаврійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 березня ясно, то влітку не буде граду.

Якщо в лісі почали квітнути первоцвіти, то можна орати.

Якщо в цей день грім – можна садити молоді дерева в саду.

Що не можна робити 5 березня

Не можна конфліктувати.

Не можна ходити в гості.

Не можна робити великі покупки.