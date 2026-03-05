Сегодня 5 марта 2026: какой праздник и день в истории

5 марта — Всемирный день энергоэффективности. В этот день 1616 года католическая церковь внесла книгу Николая Коперника «Об обращении небесных сфер» в Индекс запрещенных. В 1827-м родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов. В 1868-м запатентовали степлер. В 1933-м в Германии в условиях ограничения гражданских свобод прошли выборы, которые выиграли нацисты. В 1940-м руководство СССР приняло решение расстрелять более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции. В 1946-м Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. В 1950-м погиб главный командир УПА Роман Шухевич. В 1953-м умер Иосиф Сталин, что в Вашингтоне праздновали бесплатным борщом. В 1963-м соучредитель компании «Wham-O» Артур Мелин запатентовал хула-хуп. В 2022-м россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт» в Харькове.

Праздники и памятные даты 5 марта

5 марта – Всемирный день энергоэффективности и Европейский день геодезии и геоинформации.

Также сегодня: День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности, День действий климатического коучинга, День рождения степлера.

5 марта в истории

5 марта 1616 года католическая церковь внесла книгу Николая Коперника «О вращении небесных сфер» в Индекс запрещенных книг. Подробнее.

5 марта 1827 года родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов. Подробнее.

5 марта 1868 года в Великобритании запатентовали степлер. Подробнее.

5 марта 1933 года в Германии состоялись парламентские выборы, которым предшествовал поджог Рейхстага и ограничение гражданских свобод, введенное указом президента Гинденбурга «О защите народа и государства». Подробнее.

5 марта 1940 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение расстрелять более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции. Подробнее.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. Ее традиционно считают отправной точкой Холодной войны. Подробнее.

5 марта 1950 года погиб главный командир УПА Роман Шухевич. Подробнее.

5 марта 1953 года после кровоизлияния в мозг, которое произошло еще 1 марта, умер Иосиф Сталин. Это событие решил оригинально отметить владелец ресторана «1203» в Вашингтоне. Фото витрины заведения с рекламой «Бесплатный борщ в честь празднования смерти Сталина» облетели весь мир. Подробнее.

5 марта 1963 года соучредитель компании «Wham-O» Артур Мелин запатентовал хула-хуп (проще говоря – гимнастический обруч, который обычно крутят на талии). На самом деле он не был изобретателем хула-хупа, но придал ему новый вид и сделал чрезвычайно популярным в США. Компания «Wham-O», которую Мелин основал вместе с другом Ричардом Кнерром в 1948 году, изначально специализировалась на оригинальном применении в принципе известных устройств. Первым их товаром, который дал название предприятию, была рогатка. Но необычная: ее применяли, чтобы стрелять мясом для соколов — тренировать птиц для охоты. Звук, который издавали такие рогатки, превратили в название компании – «Wham-O». В дальнейшем ассортимент товаров пополнили разного вида и назначения бумеранги, спортивное оборудование, но абсолютным хитом продаж стала «летающая тарелка» – фрисби.

Хула-хупы мастера простых, но хитовых игрушек «подсмотрели» в Австралии. Там обручи, изготовленные из бамбука, дети крутили вокруг талии на уроках физкультуры. Ноу-хау Wham-O заключалось в производстве подобного спортивного оборудования из пластика. Это делало процесс более простым, а также позволяло наладить массовое производство.

Название изделие получило от гавайского танца, движения которого похожи на те, что нужны для удержания обруча в воздухе. В продажу первые пластиковые хула-хупы поступили в 1958 году. И это снова был абсолютный успех – всего за четыре месяца продалось около 25 миллионов штук. На фоне такой популярности пластиковую версию обруча решили запатентовать. Однако бешеный взрыв любопытства к хула-хупам со временем прошел.

5 марта 2022 года россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт» в Харькове, где тренировались олимпийские чемпионы по фехтованию. Подробнее.

Церковный праздник 5 марта

5 марта чтят память Конона Исаврийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 марта ясно, то летом не будет града.

Если в лесу начали цвести первоцветы, то можно пахать.

Если в этот день гром – можно сажать молодые деревья в саду.

Что нельзя делать 5 марта

Нельзя конфликтовать.

Нельзя ходить в гости.

Нельзя делать большие покупки.