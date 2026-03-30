Загибла і 29 постраждалих – як минув останній тиждень березня 2026 у Харкові
В останній тиждень березня місто зазнало 11 обстрілів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Росіяни використали ракету, ударні «шахеди», FPV-дрони. Під ударом були Немишлянський, Основ’янський, Слобідський, Новобаварський та Холодногірський райони.
«На превеликий жаль, 70-річна жінка, яка отримала поранення під час однієї з ворожих атак, згодом померла в лікарні. Також 29 людей постраждали, серед них є дитина. І хоча, на щастя, більшість поранень не є тяжкими, це все одно великий стрес та випробування», – зазначив міський голова.
Серед цивільних обʼєктів, які пошкодили росіяни, залізнична інфраструктура, житло та автівки, ресторан і будівля ясел-садка.
Протягом минулого тижня в Харкові пролунав 61 сигнал повітряної тривоги загальною тривалістю понад 80 годин – це на 68 годин (46%) менше порівняно з областю.
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 18:05;