Загибла і 29 постраждалих – як минув останній тиждень березня 2026 у Харкові

В останній тиждень березня місто зазнало 11 обстрілів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни використали ракету, ударні «шахеди», FPV-дрони. Під ударом були Немишлянський, Основ’янський, Слобідський, Новобаварський та Холодногірський райони.

«На превеликий жаль, 70-річна жінка, яка отримала поранення під час однієї з ворожих атак, згодом померла в лікарні. Також 29 людей постраждали, серед них є дитина. І хоча, на щастя, більшість поранень не є тяжкими, це все одно великий стрес та випробування», – зазначив міський голова.

Серед цивільних обʼєктів, які пошкодили росіяни, залізнична інфраструктура, житло та автівки, ресторан і будівля ясел-садка.

Протягом минулого тижня в Харкові пролунав 61 сигнал повітряної тривоги загальною тривалістю понад 80 годин – це на 68 годин (46%) менше порівняно з областю.

